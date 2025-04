Povestea Dorinei. Croșetându-și identitatea departe de casă

Departe de casă, dar mai aproape ca niciodată de sine, așa începe povestea Dorinei Mihalcean, o tânără din Soroca, care a transformat o perioadă de stres într-un proiect personal plin de culoare, migală și identitate: genți croșetate manual, care adună în fiecare fir o fărâmă din sufletul ei.

Dorina a ajuns în Austria ca mulți alți moldoveni, în căutarea unui trai mai bun și a unei stabilități. Viena a primit-o cu ritmul ei ordonat, cu străzile elegante, dar și cu un sentiment adesea apăsător de singurătate.

„La început m-am simțit mică. Totul era nou – limba, sistemul, oamenii. Mi-a fost dor de familie, de mirosul de acasă, de firea noastră caldă. Dar am învățat să-mi fac loc printre toate astea. Într-un oraș mare, plin de forfotă, am început să simt nevoia unei activități care să mă ancoreze. Am descoperit arta croșetatului ca o metodă de a scăpa de stres. Nu mai croșetasem înainte, dar m-a prins. Mă relaxa, dar mă și provoca”, a povestit Dorina.

Într-un apartament modest din Viena, printre cutii cu fire colorate și cârlige de diferite mărimi, Dorina a început să exerseze. La început mai stângaci, apoi cu tot mai multă încredere. A urmat un mini curs, dar cele mai importante lecții au venit din practică: greșeli, încercări, nopți nedormite și tutoriale vizionate obsesiv.

„Sunt perfecționistă. Fiecare model vreau să iasă impecabil. Dacă ceva nu-mi place, o iau de la capăt. Dar cu timpul, am început să simt materialul, să înțeleg cum să dau viață unei idei. Îmi doream să creez ceva util și estetic în același timp. Gențile sunt accesorii pe care oricine le folosește. Dar dacă sunt handmade, spun și ceva despre tine”, a mai adăugat Dorina.

Ca orice început, și al Dorinei a fost dificil. Nu avea experiență în business, nu știa unde să caute materialele potrivite, nici cum să ajungă la clienți. Dar sprijinul a venit de unde se aștepta mai puțin: din diaspora.

„Comunitatea moldovenilor și românilor din Viena a fost un sprijin enorm. Ei, mi-au cumpărat primele genți, care m-au încurajat, care mi-au dat încredere”, a mai spus tânăra.

A promovat inițial pe rețele sociale, prin recomandări, printre colegi și cunoscuți. Curând, au apărut și primii clienți austrieci, atrași de stilul autentic al creațiilor sale. Fiecare geantă e diferită. Fiecare poartă o semnătură, un gând, o emoție. Gențile pe care le face nu sunt doar obiecte. Sunt declarații de stil, de sensibilitate și de rădăcini.

„Una dintre cele mai frumoase comenzi a fost pentru o prietenă care voia o geantă ca dar pentru mama ei. Când mi-a spus că mama a zis că e cel mai frumos cadou primit vreodată… m-a emoționat profund. Mai ales pentru că, în Viena, gențile croșetate nu sunt ceva obișnuit.”

Dorina își amintește cu drag și de momentele în care simțea că nu mai poate, că e prea greu. Lipsa comenzilor, întrebările despre viitor, presiunea de a reuși. „Am avut momente în care mă întrebam: merită? Dar apoi îmi aminteam cât de mult îmi place să creez. Și continui. Întotdeauna continui.”

Pe lângă calitatea produsului, Dorina pune accent și pe autenticitate. Îi place să combine tehnici, să se inspire din folclor, din motive tradiționale, dar reinterpretate modern. „Vreau să creez un brand care să fie recunoscut și în Republica Moldova. Să pot reveni acolo, cu ceea ce fac, și să simt că port cu mine o parte din cine suntem.”

Participarea la târguri, extinderea online, colaborările cu alți creatori din diaspora – sunt toate în plan. Dorina visează la un atelier, poate chiar un magazin fizic, un loc în care creația să prindă viață în fața clientului.