Pentru a evita incidentele și accidentele în trafic respectați recomandările poliției

 Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă.

  Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Republicii Moldova recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în special depășirile; asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru iarnă; folosiți luminile de întâlnire și, la necesitate, luminile anticeață;
acordați o atenție sporită pietonilor.
 În caz de dificultăți sau situații de urgență în trafic, apelați 112.

fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

