Pentru a evita incidentele și accidentele în trafic respectați recomandările poliției

Pe întreg teritoriul țării se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, care pot crea condiții dificile de circulație: carosabil alunecos și vizibilitate redusă.

Pentru a evita incidentele în trafic, Poliția Republicii Moldova recomandă: adaptați viteza la condițiile meteo și de drum; păstrați o distanță mai mare față de alte vehicule; evitați manevrele riscante, în special depășirile; asigurați-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru iarnă; folosiți luminile de întâlnire și, la necesitate, luminile anticeață;

acordați o atenție sporită pietonilor.

În caz de dificultăți sau situații de urgență în trafic, apelați 112.