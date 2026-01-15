De la 21 ianuarie, toate procedurile de eliberare a vizelor de imigrant, pentru moldoveni, se suspendă. Pe termen nelimitat.

Departamentul de Stat a anunţat miercuri că suspendă procesarea vizelor de imigranţi pentru 75 de ţări, în efortul de a combate solicitanţii consideraţi susceptibili de a deveni o povară pentru bugetul public. Printre aceste țări este și Republica Moldova.

„Administraţia Trump pune capăt abuzării sistemului american al imigraţiei de către cei care caută să se îmbogăţească pe socoteala poporului american”, a confirmat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott. Suspendarea va începe pe 21 ianuarie şi va continua pe termen nelimitat până când Departamentul va efectua o reevaluare a procesării vizelor de imigranţi.

Din această listă nu face parte România și nici o altă țară din Uniunea Europeană.

Iată lista completă a celor 75 de țări: Afganistan, Albania, Algeria, Antigua şi Barbuda, Armenia, Azerbaidjan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia, Brazilia, Birmania, Cambodgia, Camerun, Capul Verde, Columbia, Coasta de Fildeş, Cuba, Republica Democratică Congo, Dominica, Egipt, Eritreea, Etiopia, Fiji, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guineea, Haiti, Iran, Irak, Jamaica, Iordania, Kazahstan, Kosovo, Kuweit, Kârgâzstan, Laos, Liban, Liberia, Libia, Macedonia, Moldova, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Republica Congo, Rusia, Rwanda, Saint Kitts şi Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent şi Grenadine, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan, Siria, Tanzania, Thailanda, Togo, Tunisia, Uganda, Uruguay, Uzbekistan şi Yemen.