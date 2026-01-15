Suedia a rămas fără gunoi și … cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia

Suedia cumpără anual tone de deșeuri menajere din Marea Britanie, Norvegia și Italia pentru a-și alimenta centralele electrice care funcționează pe bază de incinerare. Pentru suedezi, gunoiul altora este o resursă prețioasă de combustibil, demonstrând că noțiunea de „deșeu” este doar o problemă de perspectivă și tehnologie.



Programul național care a dus la acest rezultat se bazează pe o rețea de peste 30 de uzine de transformare a deșeurilor în energie (WTE), răspândite strategic pe teritoriul țării. Procesul tehnologic implică arderea controlată a resturilor menajere care nu mai pot fi reciclate sub nicio formă. Căldura intensă generată în cuptoare fierbe apa din instalații, creând abur sub presiune care pune în mișcare turbine uriașe, generând astfel electricitate pentru rețeaua națională.



Un aspect vital al acestui sistem este eficiența termică prin termoficare. Energia produsă nu este doar electrică; un produs secundar esențial este apa fierbinte, care este pompată printr-o rețea subterană vastă către locuințe, școli și clădiri de birouri. Acest sistem de încălzire centralizată deservește aproximativ un milion de case și asigură apa caldă menajeră, reducând drastic dependența Suediei de combustibilii fosili tradiționali în timpul lunilor lungi și întunecate de iarnă.



Mecanismul de import funcționează invers față de comerțul obișnuit, fiind extrem de avantajos economic pentru nordici. Suedia nu plătește pentru a achiziționa gunoiul altor state; dimpotrivă, țările exportatoare plătesc Suediei pentru a le prelua deșeurile. Deoarece taxele pentru depozitarea la groapă în țări precum Marea Britanie sunt foarte ridicate, este mai ieftin pentru acele națiuni să achite transportul și o taxă de procesare către suedezi decât să gestioneze deșeurile pe plan local.



În ceea ce privește protecția mediului, standardele sunt printre cele mai stricte din lume. Fumul rezultat din incinerare trece printr-un sistem complex de filtre uscate și spălare cu apă, care captează metalele grele și particulele nocive. Gazele eliberate final pe coș sunt monitorizate constant și sunt, din punct de vedere chimic, extrem de curate, adesea conținând mai puține impurități decât aerul dintr-un oraș aglomerat. Cenușa rămasă este și ea procesată pentru a extrage metalele rămase, iar restul inert este folosit în construcția de drumuri.



Statisticile rezultate din această politică sunt impresionante la nivel global. Mai puțin de 1% din deșeurile menajere ale Suediei ajung la groapa de gunoi, restul de 99% fiind reintrodus în circuitul economic fie prin reciclare materială, fie prin conversie în energie. Această cifră este rezultatul unei strategii pe termen lung, începută cu decenii în urmă, care a transformat complet mentalitatea populației și infrastructura de salubritate.



Succesul modelului depinde fundamental de prima verigă a lanțului: cetățeanul. Suedezii sunt educați de mici să sorteze riguros gunoiul în propriile case. Hârtia, plasticul, metalul, sticla, bateriile și resturile organice sunt separate înainte de a ajunge la tomberon. Sistemul național de garanție-returnare pentru ambalaje funcționează impecabil de mult timp. Doar ceea ce rămâne după această selecție atentă ajunge în sacul destinat incinerării, asigurând o ardere eficientă.



O componentă separată a strategiei vizează deșeurile organice alimentare, care nu sunt arse. Acestea sunt colectate separat și transformate în biogaz și bio-îngrășământ prin procesul de digestie anaerobă. Biogazul rezultat este utilizat pe scară largă pentru a alimenta flota de autobuze urbane și camioanele de salubritate, reducând emisiile de carbon din transportul public și închizând cercul ecologic într-un mod sustenabil.



Totuși, sistemul nu este lipsit de provocări și critici constructive. Ecologiștii subliniază că importul de gunoi, care conține adesea plastic, generează dioxid de carbon atunci când este ars. Suedia recunoaște această problemă și investește masiv în cercetarea tehnologiilor de captare și stocare a carbonului (CCS) direct la coșurile uzinelor, având ca obiectiv ca întregul proces să devină neutru din punct de vedere climatic în viitorul apropiat.



În concluzie, Suedia a demonstrat că gestionarea deșeurilor poate trece de la o problemă sanitară la o oportunitate economică majoră. Prin transformarea gunoiului într-o marfă valoroasă care ține luminile aprinse și caloriferele calde, ei au creat un model de economie circulară funcțional. Abordarea lor arată că, cu tehnologia potrivită și voință politică, munții de gunoi care sufocă alte națiuni pot dispărea, lăsând în urmă energie și curățenie.

SURSA: Curiozități și Mistere, Facebook