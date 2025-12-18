Paza, anulare: Redeschiderea „Nikole Park” la Soroca Nouă, anulată

Vadim Șterbate
La ședința Consiliului Municipal Soroca de ieri, aleșii locali au abrogat decizia de la ședința din luna octombrie când au permis reluarea activității acestui parc de distracții din sectorul Soroca Nouă al municipiului. Motivul anulării a fost o notificare a Oficiului Teritorial Soroca al Cancelariei de Stat.

Autoritățile municipale nu au dorit să publice la anexa proiectului de decizie, notificările cu argumentele ce au stat la baza acestei decizii. Cert este că dacă restul notificărilor de la alte subiecte le-au ignorat, aici le-au acceptat.

La Soroca Nouă renaște „Nikole Park”?


