La Soroca Nouă renaște „Nikole Park”?

De către
Vadim Șterbate
-
0
338

Consiliul Municipal Soroca a aprobat la ultima ședință extraordinară redeschiderea „Nikole Park” din sectorul Soroca Nouă. Despre această inițiativă privată se discuta mult acum vreo cinci ani, fiind așteptat atunci în special de părinți și copiii din această zonă a municipiului.

La 1 iunie 2021, de Ziua Internațională a Copiilor, a și fost inaugurată această zonă de agrement. După aceea parcul s-a închis subit, iar acum antreprenorul a cerut permisiunea pentru a relua activitatea. Proiectul de decizie a fost votat în unanimitate de aleșii locali.

VEZI ȘI:

VIDEO: Ce va fi în parcul „Paradis” de la Soroca Nouă?

„Nikole Park” – încă un loc de atracție pentru soroceni și oaspeții urbei

Ședința extraordinară a Consiliului Municipal Soroca: între 67 de decizii, „tractoriști și pricepșici” / VIDEO


Articolul precedentNicolae Goga: „Nu cred că nota face omul, ci omul face nota” / VIDEO
Articolul următorSunteți mulțumite de transportul public, siguranța în oraș sau de starea trotuarelor? Primăria Soroca vine cu un apel pentru fete și femei
Vadim Șterbate
Vadim Șterbate
Licenţiat în jurnalism și Master în Științe ale Comunicării, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.