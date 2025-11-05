La Soroca Nouă renaște „Nikole Park”?

Consiliul Municipal Soroca a aprobat la ultima ședință extraordinară redeschiderea „Nikole Park” din sectorul Soroca Nouă. Despre această inițiativă privată se discuta mult acum vreo cinci ani, fiind așteptat atunci în special de părinți și copiii din această zonă a municipiului.

La 1 iunie 2021, de Ziua Internațională a Copiilor, a și fost inaugurată această zonă de agrement. După aceea parcul s-a închis subit, iar acum antreprenorul a cerut permisiunea pentru a relua activitatea. Proiectul de decizie a fost votat în unanimitate de aleșii locali.

