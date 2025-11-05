Nicolae Goga: „Nu cred că nota face omul, ci omul face nota” / VIDEO

Nicolae Goga este elev în clasa a XI-a la Liceul „Ion Creangă” din Florești. El este de etnie romă și a reușit să atragă atenția prin seriozitatea și ambiția sa. În timpul liber, Nicolae predă matematică altor elevi. A început cu un singur elev, iar astăzi lucrează cu nouă copii care vor să-și îmbunătățească rezultatele la această disciplină.

Nicolae face lecțiile atât în Florești, cât și online. Lecțiile online sunt pentru elevii care nu pot să ajungă fizic în oraș. Printre ei sunt elevi din Mărculești, Nisporeni și Hîrtop. Prețul unei lecții adăugătoare este de 60 de lei.

El explică pe înțelesul fiecăruia. Începe cu exerciții simple, apoi trece la unele mai complicate. Nicolae spune că scopul său nu este doar ca elevul să știe formula, ci să înțeleagă logica din spate. De aceea, mulți dintre elevii lui își îmbunătățesc rezultatele la școală într-un timp scurt.

Visează să devină profesor de matematică. El spune că matematica îi oferă siguranță și ordine, iar predarea îi aduce satisfacția de a vedea cum cineva progresează. Părinții lui sunt mândri de alegerea pe care o face și îl susțin. Profesorii îl încurajează, pentru că văd efortul și seriozitatea lui.

Nicolae arată că, indiferent de mediul din care vii, poți să reușești dacă muncești. El își construiește viitorul pas cu pas. Și, în același timp, îi ajută și pe alții să crească.