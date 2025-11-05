Și-a înfipt concubina cu un cuțit în braț, iar în urma leziunilor – femeia a decedat. Inculpatul – condamnat la 14 ani de închisoare

Cu contribuția procurorilor din cadrul Procuraturii raionului Ialoveni, care au întreprins acțiuni procesuale relevante la caz, a fost posibilă condamnarea unui bărbat de 44 de ani, învinuit de violență în familie care s-a soldat cu decesul victimei.

În context, prin sentința Judecătoriei Hâncești, sediul Ialoveni, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii și condamnat la închisoare pe un termen de 14 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit învinuirii înaintate de către acuzatorii de stat de la Ialoveni, în luna decembrie 2024, inculpatul, aflându-se la domiciliu împreună cu concubina sa, fiind în stare de ebrietate, i-a aplicat acesteia multiple lovituri, după care i-a înfipt un cuțit în brațul stâng. Femeia a fost transportată de urgență la spital, însă în urma leziunilor cauzate, în special a loviturii de cuțit, victima a decedat. În privința inculpatului a fost menținută măsura preventivă sub formă de arest preventiv, până la intrarea sentinței de condamnare în vigoare. Acesta a pledat nevinovat. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Chișinău. Procuratura îndeamnă victimele violenței domestice să semnaleze forțelor de ordine situațiile în care sunt abuzate fizic sau psihic, pentru a se interveni într-un stadiu timpuriu și a se evita consecințele ireversibile.