Sunteți mulțumite de transportul public, siguranța în oraș sau de starea trotuarelor? Primăria Soroca vine cu un apel pentru fete și femei

Primăria municipiului Soroca lansează un apel către toate femeile din oraș: să participe la completarea unui chestionar dedicat siguranței, mobilității și accesului la servicii. Acest exercițiu civic are scopul de a colecta opiniile fetelor și femeilor despre cât de sigure, confortabile și prietenoase sunt spațiile publice din Soroca.

O inițiativă pentru un oraș mai sigur și mai incluziv

Chestionarul, elaborat în parteneriat cu experți în planificare urbană și egalitate de gen, își propune să identifice vulnerabilitățile urbane cu care se confruntă femeile în viața de zi cu zi. Răspunsurile vor ajuta administrația locală să planifice măsuri concrete pentru îmbunătățirea siguranței și accesibilității orașului.

„Prin acest chestionar, dorim să aflăm cât de sigure vă simțiți în cartierul vostru, cât de ușor vă deplasați, cum funcționează transportul public și ce obstacole întâlniți pe trotuare sau în spațiile publice. Răspunsurile voastre ne vor ajuta să planificăm măsuri concrete pentru un oraș mai sigur, mai accesibil și mai prietenos”, se menționează în apelul Primăriei Soroca.

Ce conține chestionarul

Instrumentul de cercetare este împărțit în mai multe secțiuni tematice:

– Siguranță și mobilitate zilnică – cât de sigure se simt femeile ziua și noaptea, în transportul public sau în parcuri.

– Transport public – frecvența rutelor, confortul, accesibilitatea și timpul pierdut în așteptare.

– Spații publice și servicii – iluminatul, starea trotuarelor, curățenia, existența toaletelor și locurilor de joacă.

– Climă și infrastructură – impactul caniculei, al inundațiilor și soluțiile de răcorire în oraș.

– Acces la îngrijire și servicii medicale – distanța până la grădinițe, farmacii și spitale.

– Incluziune și accesibilitate – cât de adaptate sunt instituțiile publice pentru femeile cu copii, vârstnice sau persoane cu mobilitate redusă.

Chestionarul include și o secțiune despre prioritățile de investiții, unde participantele pot selecta domeniile pe care le consideră cele mai importante: trotuare sigure, iluminat public, toalete, locuri de joacă, stații de transport prietenoase sau proiecte de drenaj împotriva inundațiilor.

Răspunsuri anonime, impact real

Formularul poate fi completat online până la 15 noiembrie 2025, iar răspunsurile sunt complet anonime. Nu se colectează nume, adrese sau date de contact fără consimțământ.

Participarea la acest sondaj nu este doar o ocazie de a transmite problemele reale cu care se confruntă femeile, ci și o oportunitate de a influența direct politicile locale de dezvoltare urbană. „Împreună putem construi un oraș în care fiecare femeie se simte în siguranță, respectată și auzită”, se subliniază în mesajul adresat sorocencelor.

Chestionarul poate fi completat AICI.