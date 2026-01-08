Până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00, a fost emis Cod galben de vânt

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, până pe data de ianuarie, ora 12.00, pe tot teritoriul Republicii oldova este galabil Codul galben de vânt. Se prognozează vânt vestic cu rafale ce pot atinge viteze de 15–20 metri pe secundă.

Specialiștii avertizează că intensitatea fenomenului poate crea disconfort și riscuri sporite, în special pentru circulația rutieră, activitățile în aer liber și infrastructura ușoară. Autoritățile recomandă populației să manifeste prudență sporită, să evite deplasările neesențiale în timpul rafalelor puternice, să asigure obiectele care pot fi dislocate de vânt și să fie atenți la eventuale căderi de crengi sau elemente insta