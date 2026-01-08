Au fost identificate neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern

SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele cu datele de identificare din poza alăturată, ca măsură de precauție.

Decizia a fost luată în urma identificării unei neconformități la un ingredient provenit de la un furnizor extern utilizat în procesul de fabricație, care ar putea conduce la posibila prezență a cereulidei (toxina emetică termostabilă produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, rezistentă la tratament termic și responsabilă de apariția rapidă a simptomelor de toxiinfecție alimentară, precum greață, vărsături, etc).

Până în prezent, nu au fost raportate cazuri confirmate de efecte adverse asociate consumului produselor din loturile vizate, iar rechemarea voluntară reprezintă o măsură preventivă.

Persoanele care au achiziționat produse din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora. Pentru informații suplimentare, consumatorii pot contacta: • Serviciul Consumatori NESTLÉ 068 894 858 – luni–vineri, 09:00–18:00, evgheni.railean@md.nestle.com • Serviciul Relații Clienți KAUFLAND, 0800 1 0800 – luni–vineri, 08:00–20:00, sâmbăta 08:00–17:00 SRL „KAUFLAND” SRL „NESTLÉ”

SURSA.Agenția Națională pentru Asigurarea Alimentelor