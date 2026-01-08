Soroca este printre raioanele unde au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră, la început de an

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea situației privind infecțiile respiratorii la nivel național. Astfel, în perioada 29.12.2025-04.01.2025, au fost înregistrate 2314 cazuri de IACRS, majoritatea la copii. Datele indică o descreștere cu 1% față de săptămâna precedentă.

În această perioadă, au fost înregistrate:363 cazuri de gripă sezonieră, fiind cu 40% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna precedentă: 281 de cazuri în mun.Chișinău, 15 – în Bălți, 10 – în Glodeni, câte 7 – în Florești și Comrat, 6 – în Ialoveni, 4 – în Cantemir, câte 3 – în Anenii Noi, Edineț, Orhei, Soroca și Strășeni, câte 2 – în Cahul, Criuleni, Dondușeni, Hâncești, Leova și Râșcani și câte un caz în Briceni, Căușeni, Cimișlia, Dubăsari, Telenești și Ungheni.

În contextul creșterii numărului de cazuri de gripă, ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție: păstrarea distanței sociale, evitarea locurilor aglomerate; spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun; respectarea igienei tusei și a strănutului; respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, de muncă, de educație și învățământ; realizarea triajului observațional zilnic în cadrul unităților preșcolare; purtarea măștilor în instituțiile medicale; adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii; menținerea unui stil de viață sănătos, cu o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă și exerciții fizice regulate.