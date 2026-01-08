Cum să economiseşti benzină şi motorină când preţurile au crescut aşa mult: sfaturile experţilor auto

Preţurile la carburant au tot crescut în 2025, iar fiecare plin devine o cheltuială tot mai apăsătoare pentru șoferi. În acest context, mulți caută metode eficiente de a reduce consumul fără să renunțe la utilizarea zilnică a mașinii. Specialiștii auto spun că economia nu ține doar de tipul vehiculului, ci mai ales de modul în care este folosit și întreținut. Cu câteva obiceiuri corecte, consumul poate scădea vizibil, iar costurile lunare pot fi diminuate.

Întreținerea corectă a mașinii – prima sursă reală de economie

Multe pierderi de carburant apar din cauze simple, legate de starea tehnică a autovehiculului:

Presiunea scăzută în anvelope crește consumul. Roțile dezumflate cresc rezistența la rulare și obligă motorul să lucreze mai mult. Presiunea optimă, conform recomandărilor producătorului, poate reduce consumul pe distanțe lungi.

Filtrul de aer curat contează enorm. Un filtru murdar limitează circulația aerului către motor, afectând eficiența arderii și crescând consumul.

Greutatea în plus se traduce în litri pierduți. Obiecte uitate în portbagaj, scule sau bagaje inutile îngreunează mașina. Fiecare kilogram în plus înseamnă combustibil irosit.

Condusul inteligent – diferența dintre risipă și economisire

Nu stilul agresiv de condus consumă mult, ci lipsa ritmului:

Accelerează lent și evită frânările bruște. Plecările în forță și opririle repetate sunt printre cei mai mari consumatori.

Menține viteza constantă. Motorul consumă cel mai puțin când se deplasează uniform, fără variații mari de viteză.

Folosește pilotul automat pe drumurile lungi. Ajută la menținerea unei viteze stabile și previne accelerațiile inutile.

Pe autostradă, diferența dintre condusul constant și cel oscilant se vede rapid în litrii de combustibil consumați.

Evită consumul inutil

Micul consum „invizibil” se adună:

Nu lăsa motorul să meargă degeaba. Dacă aștepți câteva minute într-o parcare sau la un prieten, este mai eficient să îl oprești.

Folosește aerul condiționat cu moderație. Compresorul solicită motorul și crește consumul, mai ales la viteze mici în oraș. Aerisirea naturală, atunci când se poate, este o alternativă.

Planifică traseul înainte de plecare. Două opriri într-un singur drum consumă mult mai puțin decât patru drumuri separate.

Economisirea carburantului nu înseamnă renunțare la confort, ci adoptarea unor obiceiuri simple: presiune corectă în anvelope, stil de condus calm, revizii la timp și evitarea consumului inutil. Chiar dacă nu vei reduce costurile la jumătate peste noapte, diferența se va simți după câteva săptămâni. Iar într-o perioadă în care prețurile cresc rapid, fiecare litru economisit contează.