Grigore Bucataru pleacă din funcția de șef a Secției Cultură și Turism Soroca: cu ce realizări se mândrește și ce regretă

Consiliul Raional Soroca urmează să aprobe, într-o ședință programată pentru luna iulie, demisia șefului Secției Cultură și Turism, Grigore Bucataru. Totodată se propune numirea sa ca director interimar al unei noi instituții publice „Palatul de Cultură din Soroca”. Amintim că Grigore Bucataru a câștigat concursul pentru funcția de șef al secției în anul 2007.

Grigore Bucataru a scris recent cererea de demisie, în care cere să fie eliberat din proprie inițiativă de la 21 iulie 2025, iar până la un nou concurs, interimatul ar putea fi asigurat de Anatol Rudei. Grigore Bucataru ne-a spus că pleacă de la șefia Secției Cultură și Turism cu inima împăcată. „Când am fost numit Șef al acestei secții am zis atunci că-mi doresc o scenă bună la Palatul de Cultură, astăzi o avem. Am lăsat un Muzeu renovat cu galerie, îmi asum pe deplin această realizare. Am lăsat condiții bune la Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu”, pe atunci nu avea baie, pentru asta am primit Premiul GALEX, ca cel mai bun fondator de biblioteci. Deja ulterior primăria a făcut reparație capitală la această bibliotecă. Am intervenit și la Palatul de Cultură cu schimbări. S-au mărit numărul colectivelor model, iar pe cele existente le-am menținut și susținut. Mi-am dorit foarte mult, și am spus asta și la început, să las o orchestră profesionistă, acum avem Band – Orchestra Consiliului Raional Soroca. Sunt și lucruri care nu le-am reușit, de exemplu mi-am dorit să avem în raion Pensiuni turistice rurale. Aici poate nu am avut susținerea necesară. Dar și în turism am făcut pași mari, vorbim de sloganul turistic, logo, materiale promoționale, promovarea gastronomiei locale, ș.a. Dacă vorbim de învățământul artistic, aș putea menționa Concursul Tinerelor Talente ale școlilor de muzică, noi l-am pornit cu instituțiile din raion, dar acum elevi din tot nordul republicii cer să participe”.

Alt proiect de decizie ce va fi supus votului consilierilor prevede constituirea Instituției Publice Palatul de Cultură din Soroca, cu statut juridic propriu, structură administrativă complexă și un efectiv-limită de 104 posturi, inclusiv formații artistice și echipă tehnică. Palatul va avea rol metodologic în toată unitatea administrativ-teritorială și va desfășura activități cultural-artistice, educative și de promovare a tradițiilor.

Conform statutului anexat, misiunea noii instituții este de a organiza evenimente culturale, de a administra eficient patrimoniul cultural și de a stimula participarea publicului la viața artistică a comunității.