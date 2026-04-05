Descoperire rară în pădurea din Vădeni: specii protejate, identificate pentru prima dată în zonă

O pădure din apropierea satului Vădeni, raionul Soroca, devine un punct de interes major pentru cercetători, după ce aici au fost identificate noi habitate pentru două specii rare de plante, incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Descoperirea scoate în evidență valoarea ecologică a zonei și necesitatea protejării acestui ecosistem.

În urma unor expediții de teren, cercetătorii au identificat în pădurea din apropierea satului Vădeni noi puncte de creștere pentru două specii rare: Serratula lycopifolia și Trifolium pannonicum. Ambele sunt incluse în ediția a III-a a Cărții Roșii (2015), fiind considerate specii vulnerabile sau rare pentru flora Republicii Moldova.

Habitatul în care acestea au fost descoperite este unul specific: poieni din păduri mixte dominate de stejari (*Quercus petraea* și *Quercus robur*), cu o vârstă estimată de aproximativ 80 de ani. Zona este situată pe un platou, la o altitudine de circa 320 de metri, pe soluri cenușii deschise.

Descoperirea din Vădeni este cu atât mai importantă cu cât *Serratula lycopifolia* era cunoscută anterior doar în trei locații din Republica Moldova: Gordinești și Fetești (raionul Edineț) și Colosova (raionul Grigoriopol).

Noua populație identificată în pădurea din Vădeni este formată din trei subpopulații, situate la aproximativ 250 de metri distanță una de alta, și cuprinde circa 30 de exemplare mature și aproximativ 15 exemplare juvenile, răspândite pe o suprafață de circa 2,2 hectare.

În același timp, *Trifolium pannonicum*, o specie rară în flora națională, a fost identificată aici într-un punct de creștere necunoscut anterior, reprezentând cel mai sud-estic areal cunoscut al acesteia în Republica Moldova. Populația este formată din exemplare izolate sau grupuri mici, răspândite pe aproximativ 200 de metri pătrați.

Pădurea din Vădeni nu găzduiește doar aceste două specii. Cercetătorii au colectat material genetic și pentru alte plante rare sau protejate, precum *Fritillaria montana*, inclusă în Cartea Roșie, dar și specii protejate prin lege, precum *Iris aphylla*. Mai mult, zona are potențial pentru identificarea altor specii rare, printre care *Lilium martagon*, *Veratrum nigrum* sau *Potentilla alba*, ceea ce transformă pădurea într-un adevărat rezervor de biodiversitate.

Specialiștii atrag atenția că aceste specii au cerințe ecologice specifice și sunt vulnerabile la schimbările de mediu. Amenințările pot veni din degradarea habitatelor, exploatarea forestieră sau lipsa monitorizării. În acest context, este esențială protejarea locurilor de creștere și monitorizarea constantă a populațiilor, pentru a preveni dispariția acestor specii rare.

Descoperirea din pădurea Vădeni transformă această zonă într-un punct strategic pentru conservarea biodiversității din nordul Republicii Moldova. Dincolo de valoarea științifică, aceasta ridică o întrebare esențială: cât de bine protejăm resursele naturale care există chiar lângă comunitățile noastre?