Orașul Drochia va beneficia de servicii mai eficiente de intervenție în caz de calamități

Acest lucru va fi posibil datorită unui nou set de echipamente moderne furnizate de Uniunea Europeană, de care a beneficiat orașul Drochia, la fel ca și alte cinci orașe – Iargara, Sângerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir.

Întreprinderile municipale din aceste localități au recepționat utilaje specializate în valoare totală de aproape 2 milioane de lei, oferite prin proiectul „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.

Astfel, fiecare întreprindere municipală a primit câte un set format din remorci basculabile, tocătoare de lemne și pompe de apă, utilaje indispensabile în intervențiile rapide în caz de furtuni și ninsori abundente, inundații și acumulări de apă, căderi de arbori, avarierea infrastructurii, alte situații de urgență ce pot afecta siguranța populației. Aceste dotări vor permite echipelor locale să acționeze mai prompt atât în activitățile de remediere, cât și în cele de prevenire.