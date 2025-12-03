Campania „16 zile de activism”: Procuratura trage un nou semnal de alarmă privind violența sexuală

În cadrul campaniei „16 zile de activism împotriva violenței de gen” Procuratura continuă să atragă atenția publicului asupra cazurilor de violență sexuală, abuz și exploatare a minorilor și să promoveze dreptul fiecărei persoane la protecție, siguranță și respect, informează procuratura.md

În acest context, Procuratura informează că, printr-o sentință recentă a unei instanțe din centrul țării, un tânăr de 19 ani, acuzat de procurori pentru trei episoade de viol (art. 171 alin. (1) din Codul penal) urmare a recalificării faptelor de către instanță a fost condamnat, pentru acte sexuale consimțite cu o minoră care nu a împlinit 16 ani (art. 174 alin. (1) din Codul penal).

Instanța l-a recunoscut vinovat conform art. 174 alin. (1) din Codul penal și i-a aplicat o pedeapsă de 5 ani închisoare. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe o perioadă de 3 ani, timp în care inculpatul va fi supus supravegherii probațiunii și va trebui să respecte obligațiile stabilite de autoritățile competente.

Potrivit acuzării, tânărul, care locuia temporar în chirie, a atras minora care avea doar 12 ani, la domiciliul său și, profitând de vârsta ei fragedă și de vulnerabilitatea sa, a întreținut cu ea trei acte sexuale, în zilele de 14, 15 și 17 iulie 2024.

Procurorii vor contesta sentința și vor solicita recalificarea faptei potrivit infracțiunii de viol (art. 171 alin. (1) din Codul penal). Potrivit poziției procesuale a Procuraturii, inculpatul a profitat de incapacitatea victimei de a-și exprima consimțământul liber și conștient, acesta fiind viciat.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina. De asemenea, instanța a dispus încasarea sumei de 80 000 lei în beneficiul victimei, cu titlul de prejudiciu moral cauzat prin infracțiune.

Până la pronunțarea unei hotărâri de condamnare definitive, inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Cazul relevă gravitatea faptelor de abuz și importanța protecției copiilor împotriva violenței sexuale. Procuratura reamintește că fiecare manifestare sexuală în privința unei persoane care nu a atins vârsta de 16 ani constituie o faptă penală și va fi sancționată conform legii.