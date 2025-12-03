Revedere care înduioșează! Irina Rimes față-n față cu prima învățătoare: „Spuneam că vom face concerte mari cu Irina”

Invitată la un post de televiziune român, ​artista momentului, Irina Rimes a avut parte de o surpriză care a dus-o direct înapoi în copilărie: reîntâlnirea cu învățătoarea ei din clasele primare, Efimia Capcelea, pe care o numește cu drag „Nana Finia”.

Deși obișnuită cu camerele și cu lumina reflectoarelor, Irina a mărturisit încă de la intrare că emoțiile au copleșit-o. În platou au rulat imagini din copilăria ei în satul Izvoare, Republica Moldova, fotografii păstrate cu grijă de familie și de cea care i-a fost primul sprijin în școală – Nana Finia, scrie cancan.md cu trimitere la protv.ro

Când a înțeles că ar putea urma o surpriză, Irina a intuit imediat prezența învățătoarei. Iar momentul în care aceasta a apărut în platou a transformat totul într-o întâlnire încărcată de lacrimi, îmbrățișări și amintiri.

Efimia Capcelea a vorbit cu mândrie despre eleva „Irinuța”, pe care a descris-o drept un copil care se remarca în toate activitățile – muzicale, literare, artistice. „Se evidenția mereu”, i-a spus ea Irinei, remarcând faptul că încă din clasele primare artista își crea singură mici spectacole, își compunea momente și era lider în grupul de colegi.

„Voia mereu să se evidențieze. Când era în clasă, tot timpul se remarca. Și la învățătură, și la activități, atât literare, cât și muzicale. (…) Vocea ei era un exemplu pentru toți, chiar și pentru mine. Încă din clasa întâi spuneam că vom face concerte mari cu Irina. Și ea își asuma roluri – pornea și ca regizor, și ca compozitor.”

Legătura dintre cele două nu este doar una școlară, ci și una de familie. În satul Izvoare, Irina a fost botezată chiar de Nana Finia, motiv pentru care artista i se adresează cu un respect și o afecțiune aparte, de fiecare dată când revine acasă, la tradiționalul colind de Crăciun.