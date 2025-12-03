Utilizarea artificiilor și petardelor: între restricții și interdicții

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, nu exclude că instituția pe care o conduce ar putea să examineze posibilitatea introducerii unor restricții sau chiar a unei interdicții asupra utilizării artificiilor și petardelor. Cauza? Efectele nocive asupra faunei, mediului și sănătății publice.

Conform oficialului, „instituția lucrează la identificarea unui mecanism de reglementare „echilibrat și eficient”.

Vă reamintim că, şi Avocații Poporului, Ceslav Panico, și pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, au atras atenția asupra riscurilor majore generate de utilizarea articolelor pirotehnice în perioada sărbătorilor de iarnă.  „Deși artificiile reprezintă o tradiție festivă pentru unii, ele pot cauza disconfort, pericol și afectarea directă a drepturilor fundamentale" susțin avocații.

 

 

 


