Opt semne că pancreasul nu mai funcționează corect. Mulți le ignoră zilnic

Pancreasul este unul dintre cele mai importante organe din corp, dar și unul dintre cele mai ignorate. Nu doare la început și nu atrage atenția, însă când începe să nu mai funcționeze corect, corpul trimite semnale clare.

De ce este atât de important pancreasul

Pancreasul are două roluri esențiale:

ajută digestia prin enzime

reglează zahărul din sânge prin insulină

Când aceste funcții sunt afectate, întregul organism începe să reacționeze.

8 simptome care pot indica un pancreas afectat

1. Poftă constantă de carne

Dacă apare fără motiv clar, poate fi un semn că organismul încearcă să compenseze anumite lipsuri.

2. Poftă de dulce și alimente grase

Nevoia frecventă de dulce poate indica dezechilibre ale glicemiei.

3. Oboseală după consumul de alcool

Dacă te simți epuizat după cantități mici, poate fi un semnal că pancreasul este suprasolicitat.

4. Probleme digestive după mese

După alimente grase sau dulci pot apărea:

balonare

disconfort

digestie grea

5. Greață și transpirații după mâncare

Dacă apar frecvent, nu sunt doar întâmplătoare.

6. Sensibilitate la mirosuri

Reacțiile puternice la mirosuri intense pot indica un dezechilibru intern.

7. Dureri de dinți fără cauză clară

Un simptom ignorat, dar menționat frecvent în dezechilibre interne.

8. Dureri în spate, în zona omoplaților

Durerea poate apărea fără traumatisme și poate iradia din zona pancreasului.

Mulți oameni ignoră exact aceste semne

Pentru că nu sunt severe la început, sunt puse pe seama:

stresului

oboselii

alimentației

Dar atunci când apar frecvent, nu mai sunt întâmplătoare.

Ce îți poate afecta pancreasul

Printre cele mai frecvente cauze:

consumul excesiv de zahăr

alcoolul

alimentele procesate

mesele neregulate

Ce ajută la menținerea echilibrului

Alimentele simple, bogate în nutrienți:

fructe și legume

nuci și semințe

pește

alimente bogate în fibre

Ce este important de reținut

Pancreasul nu dă semne puternice la început.

De aceea, aceste simptome mici sunt cele mai importante.

SURSA: valentinavnb.ro