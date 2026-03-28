Opt semne că pancreasul nu mai funcționează corect. Mulți le ignoră zilnic

Pancreasul este unul dintre cele mai importante organe din corp, dar și unul dintre cele mai ignorate. Nu doare la început și nu atrage atenția, însă când începe să nu mai funcționeze corect, corpul trimite semnale clare.
De ce este atât de important pancreasul
Pancreasul are două roluri esențiale:
ajută digestia prin enzime
reglează zahărul din sânge prin insulină
Când aceste funcții sunt afectate, întregul organism începe să reacționeze.
8 simptome care pot indica un pancreas afectat
1. Poftă constantă de carne
Dacă apare fără motiv clar, poate fi un semn că organismul încearcă să compenseze anumite lipsuri.
2. Poftă de dulce și alimente grase
Nevoia frecventă de dulce poate indica dezechilibre ale glicemiei.
3. Oboseală după consumul de alcool
4. Probleme digestive după mese
După alimente grase sau dulci pot apărea:
balonare
disconfort
digestie grea
5. Greață și transpirații după mâncare
Dacă apar frecvent, nu sunt doar întâmplătoare.
6. Sensibilitate la mirosuri
Reacțiile puternice la mirosuri intense pot indica un dezechilibru intern.
7. Dureri de dinți fără cauză clară
Un simptom ignorat, dar menționat frecvent în dezechilibre interne.
8. Dureri în spate, în zona omoplaților
Mulți oameni ignoră exact aceste semne
Pentru că nu sunt severe la început, sunt puse pe seama:
stresului
oboselii
alimentației
Dar atunci când apar frecvent, nu mai sunt întâmplătoare.
Ce îți poate afecta pancreasul
Printre cele mai frecvente cauze:
consumul excesiv de zahăr
alcoolul
alimentele procesate
mesele neregulate
Ce ajută la menținerea echilibrului
Alimentele simple, bogate în nutrienți:
fructe și legume
nuci și semințe
pește
alimente bogate în fibre
Ce este important de reținut
De aceea, aceste simptome mici sunt cele mai importante.
SURSA: valentinavnb.ro