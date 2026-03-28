Donațiile către partide, plafonate. Ce sume maxime pot fi virate în contul partidelor sub formă de donații la alegerile din 17 mai

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea candidatului independent la funcția de primar sau de consilier și contul „Fond electoral” ce pot fi utilizate de concurenții electorali la alegerile locale noi și participanții la referendumurile locale din 17 mai 2026.

Pentru contul „Destinat grupului de inițiativă”, plafonul general la nivel național este de 79 674 000,0 lei, iar în cazul candidatului independent la funcția de consilier local CEC a stabilit următorul plafon, pornind de la coeficientul 24,108350505 lei:

– pentru circumscripția electorală sătească Copceac, UTA Găgăuzia – 1 205,42 lei.

În cazul candidatului independent la funcția de primar, CEC a stabilit următorul plafon, pornind de la coeficientul de 24,108350505 lei:

– pentru circumscripția electorală sătească Costești, Ialoveni – 2 410,84 lei;

– pentru circumscripția electorală comunală Ruseștii Noi, Ialoveni – 2 410,84 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Mașcăuți, Criuleni – 2 410,84 lei;

– pentru circumscripția electorală comunală Sărătenii Vechi, Telenești – 2 410,84 lei;

– pentru circumscripția electorală orășenească Taraclia, Taraclia – 2 814,65 lei;

– pentru circumscripția electorală municipală Orhei, Orhei – 6 164,75 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Topala, Cimișlia – 2 410,84 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Plop, Dondușeni – 2 410,84 lei;

– pentru circumscripția electorală comunală Frumușica, Florești – 2 410,84 lei.

Pornind de la același plafon general la nivel național de 79 674 000,00 lei, CEC a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” și utilizate de concurenții electorali pentru fiecare circumscripție, pornind de la coeficientul de 24,108350505 lei:

– pentru circumscripția electorală sătească Costești, Ialoveni – 229 752,58 lei;

– pentru circumscripția electorală comunală Ruseștii Noi, Ialoveni –107 884,87 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Mașcăuți, Criuleni – 73 867,99 lei;

– pentru circumscripția electorală comunală Sărătenii Vechi, Telenești – 51 302,57 lei;

– pentru circumscripția electorală orășenească Taraclia, Taraclia – 281 464,99 lei;

– pentru circumscripția electorală municipală Orhei, Orhei – 616 474,63 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Topala, Cimișlia – 18 611,65 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Copceac, UTA Găgăuzia – 182 162,70 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Plop, Dondușeni – 23 553,86 lei;

– pentru circumscripția electorală comunală Frumușica, Florești – 24 397,65 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Hăsnășenii Mari, Drochia – 29 725,60 lei;

– pentru circumscripția electorală sătească Sadîc, Cantemir – 41 948,53 lei.

De asemenea, a fost stabilit cuantumul creditului fără dobândă acordat concurenților electorali la alegerile locale noi din 17 mai 2026, după cum urmează:

– pentru fiecare partid, bloc electoral – 25 000 lei;

– pentru fiecare candidat independent – 5 000 lei.

Amintim că, pe 17 mai 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni, comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești, orașul Taraclia, raionul Taraclia, municipiul Orhei, raionul Orhei, satul Topala, raionul Cimișlia, satul Copceac, UTA Găgăuzia, satul Plop, raionul Dondușeni și comuna Frumușica, raionul Florești.

În aceeași zi se va desfășura și referendumul local privind revocarea primarului din satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și din comuna Sadîc, raionul Cantemir.

Mai multe detalii puteți vedea pe pagina web oficială a Comisiei, la rubrica „Alegeri locale noi 17.05.2026”.