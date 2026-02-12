Nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Pe listă, boxerul Fedor Chudinov, rapperul Timati și directorul Muzeului Ermitaj, Mihail Piotrovski

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei va include 30 de persoane și 64 de organizații. Bruxelles-ul consideră că acestea sunt implicate în subminarea suveranității Ucrainei, sprijinirea războiului și eludarea sancțiunilor existente. Printre cei incluși în lista de sancțiuni figurează militari, angajați în industria de producere a dronelor, dar și sportivi și oameni din domeniul culturii, bunăoară boxerul Fedor Chudinov, rapperul Timati și directorul Muzeului Ermitaj, Mihail Piotrovski.

Pe listă se numără Alexei Rtișcev, șeful Forțelor de Apărare Antiradiațională, Chimică și Biologică ale Rusiei, și adjunctul său, Andrei Marchenko, care au fost anterior sancționați de Marea Britanie.

Timur Șagivaleev, directorul Zonei Economice Speciale Alabuga, ar putea fi, de asemenea, supus unor restricții. Potrivit UE, dronele de atac Shahed sunt fabricate în Alabuga, inclusiv cu participarea studenților.

Proiectul de sancțiuni îi numește și pe Vladimir Lepin, CEO al companiei de proiectare Kalașnikov Concern, precum și pe manageri de top ai filialelor Rostec, inclusiv United Instrument Manufacturing Corporation, holdingul SIBER și Technodinamika.

Secțiunea dedicată personalităților culturale și sportive îl include pe rapperul Timati (Timur Yunusov), pe care UE îl acuză de răspândirea propagandei rusești. Se menționează că artistul călătorește mult prin Europa și se afla la Paris cu familia sa în ianuarie 2025. Pe listă se află și viceministrul rus al Culturii, Serghei Obryvalin, acuzat de UE de implicare în confiscarea siturilor de patrimoniu cultural ucrainean și emiterea de permise pentru lucrări arheologice în Crimeea.

Directorul Muzeului Ermitaj, Mihail Piotrovski, ar putea fi, de asemenea, supus sancțiunilor pentru „sprijinirea agresiunii ruse împotriva Ucrainei”. Documentul îi numește, de asemenea, pe economistul și președintele FIDE, Arkady Dvorkovich, președintele Federației Ruse de Lupte, Mihail Mamiashvili, șeful Comitetului Olimpic Rus, Stanislav Pozdnyakov, și boxerul Fedor Chudinov.