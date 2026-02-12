Naștere rară la maternitatea din Soroca: un băiat de cinci kilograme a venit pe lume

Un băiat cu greutatea impresionantă de 5.025 de grame s-a născut astăzi, 12 februarie 2026, la ora 09:22, la maternitatea din Soroca, prin naștere naturală. Cazul este unul rar pentru sistemul medical regional și readuce în atenție experiența echipei de la Soroca, unde un caz similar a fost înregistrat în iunie 2025.

Nou-născutul a venit pe lume prin căile de naștere naturale, în dimineața zilei de 12 februarie 2026. Greutatea de peste 5 kilograme îl plasează într-o categorie rar întâlnită în practica obstetricală, unde astfel de nașteri necesită o monitorizare atentă și o coordonare eficientă a echipei medicale.

Nașterea a fost asistată de medicul Lilia Neamtu și moașa Olesea Gogu, copilul fiind preluat și monitorizat de medicul neonatolog Nina Spoialo. Un caz similar la maternitatea din Soroca a fost consemnat în iunie 2025, ceea ce confirmă faptul că instituția a mai gestionat nașteri cu nou-născuți cu greutate mare.

Nașterile cu o greutate de peste 4.000 de grame sunt considerate peste medie, iar depășirea pragului de 5.000 de grame reprezintă o situație rară, care presupune atenție sporită atât în timpul travaliului, cât și în perioada imediat următoare nașterii.