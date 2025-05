Muncitorii din Soroca iarăși sunt duși în remorcă: cine răspunde pentru securitatea lor? / VIDEO

O nouă secvență video, în care muncitorii din Soroca sunt duși în remorca unui tractor, a fost trimisă redacției „Observatorului de Nord”. Asta după ce, acum o săptămână scriam despre faptul că un muncitor a fost filmat în coșul unui autocamion al Direcției Gospodăriei Locativ Comunale (DGLC). Totodată la 1 mai, conducerea politică a municipiului și raionului Soroca a participat la Marșul Solidarității Oamenilor Muncii, dedicat drepturilor oamenilor muncii.

Acum câteva zile o secvență video cu un tractor (numărul de înmatriculare RTK 477) în remorca căruia erau transportate trei persoane, ne-a fost trimisă redacției. Din imagini se vede că bărbații sunt antrenați în lucrările de amenajare ale municipiului Soroca. Șeful DGLC, Andrei Baiura, ne-a spus că nu este tractorul acestei întreprinderi municipale. Am contactat primăria municipiului Soroca, dar autoritățile nu au dorit să comenteze cazul.

Am decis că cel mai corect este să sesizăm organele de drept, pentru a preveni aceste situații sau incidente grave. Amintim că astfel de cazuri, când muncitorii antrenați în curățarea orașului sunt duși în coșul autocamioanelor, nu mai sunt o excepție, iar de viața și sănătatea lor, cine-și aduce aminte? Cu toate că muncitorii au semnat un document privind regulile securității muncii, iar primarul sau viceprimarii nu pot să stea lângă fiecare mașină, de obicei lucrurile se rezolvă abia când se întâmplă un incident și cineva are de suferit. Dar de ce nu am preveni astfel de cazuri?

Pe lângă faptul că este ilegal și se încalcă normele de securitate, acest procedeu este în primul rând unul care pune în pericol viața muncitorilor. Cine va răspunde în caz că șoferul va frâna brusc, iar cineva din muncitori ar putea cădea în fața altor mașini?

Am contactat Primăria Soroca, pentru a afla opinia conducerii municipiului. Am fost readresați la Direcția Gospodăriei Locativ Comunale, întreprindere municipală din gestiunea primăriei. Șeful acesteia, Andrei Baiura, ne-a spus că a fost sesizat de acest caz și că nu se va mai repeta. „Eu i-am preîntâmpinat repetat că nu au ce se urca acolo, le-am dat o foaie pe care au semnat-o. De fapt de acest lucru răspunde șoferul, așa că i-am atenționat pe toți. Dacă se va repeta, vor fi sancționați disciplinar”. Domnul Baiura ne-a mai spus că cetățenii care vor mai vedea astfel de cazuri, să fotografieze sau filmeze și să sesizeze direcția.

Amintim că și anterior au avut loc astfel de cazuri, când muncitorii de la Serviciul de Amenajare și Înverzire al municipiului și ai Direcției Gospodăriei Locativ Comunale să fie duși în coșul autocamionului.

Fără comentarii.

