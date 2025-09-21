Piața europeană este deschisă pentru fructele și vinurile moldovenești, dar…nu suntem sortiți să facem doar agricultură

Uniunea Europeană este o piață enormă, cu circa 500.000 de consumatori, iar această piață este deja deschisă și pentru Republica Moldova. Or, după aderarea la Uniunea Europeană ponderea noastră pe această piață va crește, cu siguranță!, exponențial. Vinurile și fructele moldovenești au cucerit deja mai mulți consumatori și acest proces continuă. Pe de altă parte, președintele Consiliului Concurenței din România, Bogdan CHIRIȚOIU, este de părerea că nu este bine să te bazezi doar pe două ramuri, fie ele și tradiționale.

„Cu siguranță, Republica Moldova poate să performeze și în alte domenii, cum ar fi IT, de exemplu. Fără îndoială, și fructele și vinurile sunt cei mai importanți ambasadori ai Republicii Moldova, dar ar fi bine „să puneți ouăle în mai multe coșuri”. Agricultura este bună, dar și riscantă – să zicem, depinde de diferiți dăunători sau de condițiile climaterice… Cu așa oameni bine instruiți, cu așa potențial Republica Moldova chiar nu este sortită să se ocupe doar cu agricultura”.

Vizionați un material VIDEO la temă.