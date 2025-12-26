Maratonul culinar Gustul de acasă”- când tradiția prinde viață la aceeași masă

În satele Moldovei, gustul nu este doar o experiență culinară, ci o poveste vie transmisă din generație în generație. Rețetele tradiționale, moștenite din străbuni, mesele pregătite cu multă răbdare și pasiune de gospodine iscusite, spun istoria locurilor și a oamenilor care le dau viață, reflectă identitatea și valorile comunităților care le-au creat.

Maratonul culinar „Gustul de acasă”, organizat în cadrul Programului Național „Acces la Cultură”, inițiat de Guvernul Republicii Moldova, susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova, a adus aceste tradiții mai aproape de publicul larg, reunind comunitățile din satele Sofia și Chetrosu, localități beneficiare în cadrul proiectului, oferind un prilej autentic de promovare a patrimoniului culinar și cultural rural.

Evenimentul s-a desfășurat în orașul Drochia, fiind activitatea de finalizare a proiectului „Valorificarea și promovarea patrimoniului cultural în zonele rurale”, care a demarat în luna decembrie curent, în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, în cadrul căruia au fost organizate două șezători cu genericul „Povești nescrise la gura sobei”, în satele Sofia și Chetrosu, iar pe 21 decembrie a avut loc ultimul eveniment – Maratonul culinar „Gustul de Acasă”, cu participarea celor două localități, dar și invitați din orașul Drochia.

Proiectul a fost implementat de HUB-ul Tinerilor Scriitori și Jurnaliști, Centrul de Creație a Copiilor, prin intermediul Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, în parteneriat cu AO „Femeia de Azi”, CRT Drochia și redacția „Observatorul de Nord”. Activitatea a fost dedicată promovării patrimoniului gastronomic tradițional și implicării comunităților locale.

A fost cu adevărat o sărbătoare a gustului autentic, ce a readus în prim-plan tradițiile autentice, transformând bucătăria rurală într-un veritabil patrimoniu cultural viu.

Evenimentul a celebrat nu doar savoarea preparatelor tradiționale, ci și identitatea comunităților rurale, oferind o platformă de valorizare a moștenirii culinare și culturale românești.

Protagoniștii evenimentului au fost adevărați păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor strămoșești din Sofia și Chetrosu, care prin colinde vechi, urături autentice și preparate culinare tradiționale, au adus în fața publicului esența vie a patrimoniului cultural rural.

Cei prezenți au trăit emoții tari, alături de oameni frumoși la chip și la suflet: interpreți individuali, ansamblul folcloric „Țărăncuțele”, din s. Sofia, declamatori și urători, care au oferit un program select de cântece vechi, colinde, urături și cimilituri, ce vor fi incluse în broșura „Comori populare – pentru toți și fiecare”.

În cadrul evenimentului a fost vernisată o impresionantă expoziție de bucate tradiționale, după rețete vechi, moștenite din străbuni, dar și expoziție de lucrări hand made cu tematică de Crăciun, de către Centrul de Creație a Copiilor Drochia.

Maratonul culinar a fost onorat de prezența oaspeților din municipiul Chișinău, reprezentanți ai CNCPPCI: Marcela Vuicu, șefa Direcției Comunicare și Promovare CNCPPCI, Ghenadie Tutunaru, specialist principal fanfare, muzicolog și Marcel Porumbescu, fotograf, care a imortalizat momente unice din cadrul evenimentului, reprezentanți mass-media, parteneri în implementarea proiectului: AO „Femeia de Azi” și CRT Drochia.

La sărbătoare nu au lipsit nici membrele grupului de inițiativă „Ambasadorii Maturității” din orașul Drochia, președintă Alexandra Postovan, care au adresat frumoase mesaje de felicitare cu prilejul evenimentului, dar și sărbătorilor de Crăciun.

Evenimentul a culminat cu Duelul culinar „La cuțite”, la care s-au duelat două echipe de gospodine: echipa „Crenguța de Busuioc” din satul Sofia, cu deviza „Gust curat din mâini de gospodină”; „Vatra Străbună” din satul Chetrosu, cu deviza „Din vatră veche – gust ales”. Ambele echipe au impresionat juriul și publicul prin măiestria culinară, autenticitatea gustului și creativitatea prezentării, fiind dovada vie că tradițiile gastronomice continuă să fie păstrate cu sfințenie în satele noastre.

Au fost acordate premii la patru nominalizări: Cel mai autentic gust tradițional, Mâna de aur la cuțit, Cea mai frumoasă farfurie de sărbătoare și Cea mai originală prezentare.

„Crenguța de Busuioc” (Sofia) și „Vatra Stăbună” (Chetrosu) s-au prezentat la cel mai înalt nivel, demonstrând măiestrie în arta culinară, oferind celor prezenți delicioase bucate tradiționale, moștenite din străbuni.

Premiul Mare „Gospodinele de Aur ale satului” și Trofeul Maratonului „Gustul de Acasă” au revenit echipei „Crenguța de Busuioc” din satul Sofia.

Toți participanții au fost decernați cu diplome de gratitudine, iar partenerii în acest proiect au primit scrisori de mulțumire pentru frumoasa colaborare, din partea directoarei Centrului de Creație, Tamara Cucuietu, care a spus în final: „Astăzi am demonstrat că tradițiile nu aparțin trecutului, ci sunt vii prin oamenii care le păstrează și le transmit mai departe. Maratonul culinar „Gustul de Acasă” este dovada că patrimoniul cultural rural are forța de a uni comunități, de a crea emoție și de a oferi acces real la cultură. Le mulțumim locuitorilor satelor Sofia și Chetrosu pentru autenticitate, dăruire și pentru că ne-au amintit ce înseamnă cu adevărat Acasă.”

Cu privire la buna organizare și conceptul inovator al evenimentului, și-a expus opinia reprezentanta CNCPPCI, coordonatoarea proiectului Marcela Vuicu, șefa Direcției Comunicare și Promovare, care a rămas cu impresii plăcute despre eveniment: „Maratonul culinar „Gustul de Acasă” a fost un eveniment deosebit, bine organizat, care a adus în prim-plan un concept nou de promovare a patrimoniului cultural. Prin îmbinarea tradițiilor culinare cu obiceiurile, muzica și identitatea comunităților rurale, am reușit să oferim publicului o experiență autentică și relevantă. Felicit echipa de implementare și comunitățile din Sofia și Chetrosu pentru implicare, profesionalism și pentru modul în care au valorificat patrimoniul cultural într-o formă accesibilă și atractivă.”

A fost o experiență frumoasă, trăită cu intensitate, alături de oameni mărinimoși și talentați.

În spatele fiecărei rețete, al fiecărui cântec și al fiecărui obicei se află oameni care respectă tradiția. Oameni care o trăiesc zi de zi, o păstrează cu grijă și o transmit mai departe, ca pe o moștenire de suflet. Gustul de acasă a fost, mai presus de toate, despre ei – despre comunități care știu că identitatea se păstrează prin respect, continuitate și dragoste pentru rădăcini.

Prin susținerea acestor inițiative, Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, contribuie la promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, încurajând participarea activă a comunităților rurale la viața culturală și la transmiterea valorilor tradiționale.

Ala BUGAI, coordonatoarea HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor