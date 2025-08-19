„Mamă și femeie fragilă” – cum arestarea Evgheniei Guțul a devenit motiv al unui val de sexism

„Femeia fragilă” care luptă cu „regimul de guvernare” – așa este prezentată Evghenia Guțul de membrii echipei sale, afiliate lui Ilan Șor, după arestarea ei. Potrivit experților, o astfel de tactică a fost aleasă pentru a atrage milă față de Guțul și pentru a manipula percepția oamenilor, distrăgând atenția de la fapte. Toate acestea au însă nu doar consecințe politice, ci și sociale și de gen. Pe fundalul unei narațiuni activ promovate privind „fragilitatea” femeii, în Găgăuzia se fortifică stereotipurile, ceea ce poate fi observat după reacțiile oamenilor, scrie anticoruptie.md.

„Femeie fragilă”

Primele „vești” ale sexismului au apărut de la începutul reținerii Evgheniei Guțul pe aeroportul Chișinău, când a încercat să părăsească Moldova. Deputata Parlamentului, Reghina Apostolova, lângă izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA), a declarat că a fost reținută o „femeie mică, fragilă”.

„O femeie mică, fragilă care se ține tare. Mama a doi copii. Fiul ei mai mic de acasă are doar 2,5 ani”, a spus Apostolova.

Consilierul municipal din Comrat, Ivan Panea, în cadrul unui miting în Congazcic a declarat că „condițiile de detenție în închisoare sunt dificile, în special pentru o femeie”.

„Înțelegeți cât de greu îi este să fie acolo unei femei atât de fragile și mici. Ea este acolo pentru noi, pentru toți”, a spus Panea.

Vorbind despre faptul că Guțul este în arest „pentru toți”, Pania a exprimat una din principalele narațiuni „de achitare” – că „pedepsind-o pe Guțul, este pedepsit întregul popor”.

„Femeia în pantaloni” și „bărbați în fuste”

Pe 16 aprilie în fața Comitetului Executiv a avut loc un miting în sprijinul Evgheniei Guțul, organizat de susținătorii săi. Reprezentanți din Găgăuzia și Chișinău au vorbit pe scena cu o imagine uriașă a Evgheniei Guțul. Toate discursurile au fost îmbibate de sexism.

Mitingul a fost deschis de Mihail Vlah, consilierul bașcanei în relațiile publice și mass-media. El a declarat că bașcana este un „simbol al rezistenței” și că fiind în arest, ea a scris așa scrisori, încât „femeile plângeau”.

„Am citit scrisorile bașcanei în fiecare localitate și am văzut personal multe lacrimi ale femeilor”, a spus Vlah.

În cazul deputatului Parlamentului Vasile Bolea lucrurile nu sunt la fel de neechivoce. La început el a spus că Guțul este o femeie „fragilă”, iar apoi a numit-o „femeie în pantaloni”.

„O femeie mică, fragilă, mama a doi copii minori, pe care acest regim a plasat-o ilegal în închisoare, dar ea luptă cu fermitate. Este vorba despre bașcana Găgăuziei, mama a doi copii”, a declarat Bolea.

După analogia cu pantalonii, Bolea a făcut o declarație nu mai puțin sexistă despre faptul că polițiștii „au îmbrăcat fuste”.

„Acești bărbați au îmbrăcat fuste și îndeplinesc ordinele penale ale unei femei (referindu-se la Maia Sandu – nota autoarei)”, a spus Bolea.

Prin această declarație Bolea a depreciat femeile față de bărbați. El s-a îndoit de competența polițiștilor, argumentând aceasta prin „fustă pentru femei”.

Pe scenă a luat cuvânt și deputata Reghina Apostolova, care a fost prezentată de Alexandr Suhodolschii: „Aceasta este mama adevărată a Parlamentului nostru moldovenesc”, a spus el.

„Bașcana voastră a Găgăuziei este un om, această femeie mică cu un caracter comun, rezistent, cu putere de voință foarte puternică”, a spus Reghina Apostolova, deputată în Parlament (aleasă pe lista Partidului Șor, declarată neconstituțională la data de 19.06.2023).

„O femeie puternică, dar fragilă – Evghenia Alexandrovna Guțul”, a exclamat Ivan Panea, activist al Blocului Victorie și consilierul municipal din Comrat.

Sexismul la miting a fost folosit chiar și în timpul prezentării participantelor. Prezentatorul evenimentului, Ivan Stamov, a prezentat-o pe bloggerița Dina Carpinski drept „o femeie mică, fragilă, dar, în același timp, neînfricată și îndrăzneață.”

„Copiii nu-și văd mama”

În încercarea de a influența sentimentele oamenilor, politicienii vorbesc despre copii care „nu-și văd mama”.

„Un copil mic după două săptămâni probabil a uitat cum arată mama lui. El crede și se gândește când va veni acasă”, a declarat Ivan Panea la un miting în Congazcic.

„În fața ochilor mei este imaginea unei femei mici, fragile, mama a copiilor minori, pe care autoritățile au pus-o la închisoare. Ilegal. Fără motiv. Dar ea luptă! Luptă constant, ca un bărbat”, a spus Vasile Bolea în cadrul protestului în Comrat.

Speakerul Adunării Populare, Dmitrii Constantinov, a dedicat o întreagă conferință de presă reținerii Evgheniei Guțul. El a declarat că Guțul este „ nu doar bașcan, ea este mamă”, iar modul în care s-a procedat cu ea nu este „umanitar” (probabil că a vrut să spună „uman” – nota autoarei).

Președintele Partidului Viitorul Moldovei, Vasile Tarlev, a declarat că „bașcana este o femeie cu doi copii, în raport cu care puteau fi aplicate alte măsuri”.

„Îmi poate fi fiică” – narațiunea se fixează în societate

Strategie sexistă pare să funcționeze. Locuitorii de rând din Găgăuzia, după mitinguri, au început, de asemenea, să-o numească pe Guțul „femeie fragilă”. Lor nu le este clar cum o femeie și mamă poate fi vinovată de ceva.

Mai jos sunt citate ale persoanelor care au fost la mitinguri.

„Evghenia Aleksandrovna Guțul este o femeie fragilă, fragilă. Ea îmi poate fi fiică, atât de îndrăzneață, și spune că nu va ceda”, a spus un participant la miting în Congazcic.

„Această femeie tânără a făcut multe pentru noi, foarte multe. A fost și în Rusia”, a spus o participantă la mitingul din Congazcic.

„Să o elibereze, da, pentru ca ea să fie liberă. O femeie tânără, doi copii mici. Nimeni nu cunoaște de ce a fost închisă”, a spus o locuitoare a satului Svetlîi.

„Pentru nimic, pentru ce ar fi putut s-o rețină, ce, este o criminală? A omorât un om sau l-a jefuit, nu înțeleg”, s-a indignat o altă locuitoare a aceluiași sat.

Autorii narațiunii sexiste au mers mai departe și au decis să mobilizeze femeile în apărarea lui Guțul.

Mihail Vlah a comparat participarea femeilor la mitingul în sprijinul lui Guțul cu anii 90, când a avut loc conflictul între Găgăuzia și Chișinău. În contextul discuției despre Guțul, Mihail Vlah a menționat și arestarea lui Stepan Topal, primul și singurul președinte al Republicii Găgăuze.

„Când au pornit voluntarii, voi tot nu v-ați speriat. Ați rămas alături de bărbații voștri, aceasta este puterea femeilor din Găgăuzia. Astăzi, Evghenia Guțul pare a fi fragilă, dar ea a luat asupra sa o povară imensă de a fi bașcană a Găgăuziei”, ​​a declarat Vlah.

Evghenia Guțul, vorbind despre sine, la fel nu pierde ocazia de a menționa că este de gen feminin și că măsura preventivă aleasă este „inumană” și „crudă”.

„Este inuman, este crud. Indiferent dacă sunt politician de opoziție sau bașcan al Autonomiei Găgăuze, în primul rând eu sunt om, sunt mamă, soție, fiică, soră”, a declarat Evghenia Guțul. Eu înțeleg dacă aș fi încălcat, da, atunci unele restricții, care mi-ar fi fost stabilite de instanță și procuratură, atunci ar fi fost altceva. Întotdeauna doar cum ne ridicăm pe scară, de jos în sus. Iar aici din start, de sus pur și simplu m-au pus în închisoare”.

„Fragilitatea femeii” ca „argument” al inocenței – narațiuni pe canalele afiliate lui Șor

Nu toată lumea merge la mitinguri – cum sunt influențați restul? Aceasta are loc prin canale Telegram și prin mass-media afiliate lui Șor sau persoanelor apropiate. De exemplu, site-ul KP în Moldova scrie: „În Moldova, pe mama a doi copii mici, bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul, au aruncat-o în închisoare, deși s-ar fi putut să nu o facă: doar oameni fără copii și singuratici pot proceda atât de inuman.”

Gagauznews diseminează declarațiile politicienilor despre „fragilitatea” bașcanei.

„În ciuda fragilității sale, Evghenia Alexandrovna arată puterea caracterului”, este citat Iurii Kuznețov, șeful adjunct al Direcției principale relații externe din Găgăuzia.

Comentatorul politic Vladimir Bucarschi se întreabă: „pentru ce, cu o echipă de poliție atât de imensă să reții femeia „fragilă”, mama a doi copii?”, îl citează Gagauznews.

În același timp, Bucarschi promovează narațiunea că „arestarea lui Guțul este o încercare de a intimida întreaga societate”.

Canalul de telegramă Gagauznews îl ează și Vasile Bolea, care încearcă să convingă oamenii că Evghenia Guțul a fost „supus presiunii” din cauza poziției sale.

„Nu pot să stau deoparte când văd mașina de represiune a statului acționând împotriva unei femei fragile cu copii mici. Autoritățile dau dovadă de o cruzime extremă atunci când o supun pe Evghenia Guțul la astfel de presiuni doar pentru că își susține poziția”, îl citează pe Vasile Bolea canalul Gagauznews.

„O întreagă armată de polițiști o însoțește pe Evghenia Guțul. Probabil este un record absolut pentru poliție. Oare autorităților le este atât de frică de o femeie fragilă sau acesta este un spectacol pentru intimidare?”, scrie canalul de Telegram Canal 5.

„Primul în Moldova” îl citează pe Bolea și alți susținători ai lui Guțul, care o numesc „Femeie fragilă”. În știrile de la Canalul 5, publicate pe rețelele de socializare, prezentatoarea la fel a repetat narațiunea despre „fragilitatea feminină” a bașcanei.

„Am spus de multe ori, bașcana noastră este mică și fragilă, dar cu tija și inima mare. Evghenia Guțul este bașcanul nostru”, scrie Canal 5, citând-ul pe Ilia Uzun, primul adjunct al bașcanei Găgăuziei.

La fel, Canal 5 îi citează și pe mulți alți politicieni care o descriu pe Guțul la fel ca Uzun.

„Evghenia Guțul a fost scos din sala de judecată. Uitați-vă ce rușine, o femeie fragilă este însoțită de un pluton de polițiști!”, scrie canalul de Telegram Молдавский Vагон (vagonul moldovenesc).

Într -un interviu acordat Canal 5, Mihail Vlah vorbește despre Guțul ca despre o femeie „fragilă” și un „simbol al vetrei”. Vlah este prezentat ca activist al Blocului Victoria.