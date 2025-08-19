Inedit: 20 de bărbați din municipiul Soroca au absolvit cu succes cursurile Școlii Taților

Un grup de inițiativă din municipiul Soroca  și-a propus să promoveze egalitatea de gen în rândul bărbaților din comunitate prin responsabilizare și implicare, iar această idee și-a găsit rezolvare în cadrul proiectului „Bărbații puternici sunt pentru egalitatea între femei și bărbați”.

Astfel, incinta Clubului de Arte Marțiale „Taurus” s-a transformat (și) într-un loc unde tații, dar și viitorii tați au învățat și învață cum să fie mai implicați acasă… Iată ce ne-a relatat Victor SPINEI (foto), formator: „Rezultatele acestei implicări deja se fac observate – reprezentanții sexului puternic dedică mai mult timp familiei, ajută soțiile, merg după copii la grădiniță, iar într-un cuvânt, respectă egaltatea de gen”. Să menționăm și faptul că autoritățile locale susțin acest proiect, iar directorii de instituții educative propun extinderea activităților în grădinițe, școli și colegii pentru a inspira și generația tânără de băieți în ceea ce privește egalitatea de șanse.

 Proiectul „Abilitarea femeilor, comunităților locale și a refugiaților în Moldova” este implementat de Centrul de Drept al Femeilor și susținut financiar de Fondul Națiunilor Unite pentru Democrație. 10 echipe locale din raioane diferite  au primit sprijin financiar și mentorat pentru a implementa proiecte care răspund problemelor legate de egalitatea de gen, discriminare și violența în familie.

 


