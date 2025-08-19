Șef de secție din cadrul spitalului raional din Florești, trimis în judecată pentru fapte de corupție

Procuraturii Bălți a deferit justiției o cauză penală de acuzare a unui angajat medical, de comiterea faptelor de corupție. Mai exact, un șef de Secție din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Florești” a fost acuzat pentru 12 episoade de corupere pasivă (art.324 alin.(1) din Codul penal) și 5 episoade de trafic de influență (art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal).

În cadrul urmăririi penale, s-a constatat că în perioada septembrie 2024- ianuarie 2025, învinuitul, a pretins și primit mijloace bănești ce nu i se cuvin, pentru efectuarea înscrierilor și aplicarea semnăturilor în fișele de trimitere a solicitanților pentru expertizare în vederea determinării dizabilității și capacității de muncă a acestora, precum și a întreprins acțiuni de influențare a altor medici din cadrul aceleiași instituții pentru determinarea acestora de a efectua acțiunile enunțate.

La moment, învinuitul se cercetează în stare de libertate. În cadrul urmăririi penale, acesta a refuzat să facă declarații, informează procuratura.md

Pentru faptele săvârșite, prevăzute de art.324 alin.(1) Cod penal (coruperea pasivă), învinuitul riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de până la 100 000 de lei cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, pentru fiecare dintre episoade, iar pentru faptele prevăzute de art.326 alin.(2) lit.d) Cod penal (traficul de influență), învinuitul riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de până la 200 000 de lei sau cu închisoare de până la 7 ani, pentru fiecare dintre episoade.

Conducerea urmăririi penale pe caz a fost asigurată de procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, fiind efectuată de către organul de urmărire penală al Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție.

Învinuitul beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei sentințe definitive de condamnare.