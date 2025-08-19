Vandalizarea obiectelor proprietate publică „s-a scumpit” – amendă de până la 52 500 lei sau închisoare de până la trei ani

Procuratura municipiului Chișinău, of. Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în judecată o cauza penală intentată pe fapte de huliganism, în care figurează un tânăr de 17 de ani, informează procuratura.md

  Potrivit probatoriului acumulat, la 10 mai 2025, în jurul orei 04:00, aflându-se în Parcul-pădure „Rîșcani” de pe str. Nicolae Dimo, învinuitul, manifestând un comportament agresiv și lipsit de respect față de normele de conviețuire socială, a deteriorat mai multe bunuri amplasate pe faleza lacului.

  Mai exact, acesta a distrus 18 ghivece din beton pentru flori, cauzând societății comerciale responsabile de amenajare un prejudiciu material de peste 30 000 lei.

  În cadrul procesului de judecată, de procurori va fi solicitată încasarea de la părțile civilmente responsabile a prejudiciului cauzat prin infracțiune, care constă din bunurile vandalizate, dar și lucrările pentru acestea.

  Învinuitul nu și-a recunoscut vina pe parcursul urmăririi penale.

  Conform legislației, fapta de huliganism se pedepsește cu amendă de până la 52 500 lei sau cu muncă neremunerată în folosul comunității, ori cu închisoare de până la 3 ani.

Procuratura reiterează apelul către cetățeni de a respecta ordinea publică și bunurile de utilitate socială, acestea fiind create pentru confortul și siguranța comunității. Vandalizarea bunurilor publice poate fi sancționată inclusiv cu pedeapsa închisorii.


