Știai că, opțiunea ta de vot nu va fi luată în considerare, dacă nu este clar pentru cine ai exprimat-o.

* Nu poți vota pentru mai mulți candidați; * Dacă aplici ștampila „votat” în spațiile dintre patrulaterele cu numele concurenților electorali, buletinul de vot se anulează; * Buletinele de vot desenate, inscripționate sau deteriorate devin nevalabile; * Ștampila „votat” se aplică în cercul din dreptul patrulaterului cu numele candidatului ales; * Dacă ai greșit opțiunea, poți cere un buletin de vot suplimentar, o singură dată. Cel primit anterior va fi anulat.