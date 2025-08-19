Știai că, opțiunea ta de vot nu va fi luată în considerare, dacă nu este clar pentru cine ai exprimat-o.
* Nu poți vota pentru mai mulți candidați;
* Dacă aplici ștampila „votat” în spațiile dintre patrulaterele cu numele concurenților electorali, buletinul de vot se anulează;
* Buletinele de vot desenate, inscripționate sau deteriorate devin nevalabile;
* Ștampila „votat” se aplică în cercul din dreptul patrulaterului cu numele candidatului ales;
* Dacă ai greșit opțiunea, poți cere un buletin de vot suplimentar, o singură dată. Cel primit anterior va fi anulat.
Pe 28 septembrie, votează responsabil și clar!