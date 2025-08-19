Două gospodării, distruse la Japca – șoferul care a produs accidentul a fugit de la fața locului

Un accident rutier grav s-a produs în satul Japca, raionul Florești. Potrivit unui localnic, un automobil în care se aflau mai multe persoane a pierdut controlul și a provocat pagube semnificative în fața a două gospodării.

În urma impactului a fost distrus un stâlp, au fost dărâmate două ziduri și o poartă a fost pusă la pământ, transmite stiri.md

Potrivit unui localnic, după producerea accidentului, persoanele din vehicul au părăsit locul faptei, fără să anunțe autoritățile și fără să acorde ajutor.

Incidentul nu a fost mediatizat până acum, dar localnicii consideră că este important ca informația să fie făcută publică pentru a sprijini identificarea celor responsabili. Aceștia fac apel la posibili martori sau la persoanele care dețin imagini de pe camerele de supraveghere să ofere informații care ar putea contribui la anchetă.

Reprezentanții oamenilor legii au declarat că nu au fost sesizați pe marginea acestui caz, însă s-au autosesizat pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.