Marina, tânăra răpusă în accidentul de la Strășeni va fi înmormântată miercuri

Marina Bulancea, tânăra de 24 de ani care și-a pierdut viața în accidentul rutier de duminică, 17 august, pe traseul Chișinău – Ungheni, în raionul Strășeni, va fi condusă pe ultimul drum miercuri, 20 august.

Potrivit unui anunț publicat de fratele Marinei Bulancea, cei care vor să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați marți, 19 august, începând cu ora 17:00, la sediul Ritus din Capitală, strada Doina, 193, transmite stiri.md

Pe data de 20 august, la ora 09:00, corpul neînsuflețit al tinerei va fi adus la Palatul de Cultură din Ungheni, după care, la ora 11:00, va fi condusă pe ultimul drum la biserica din sectorul Dănuțeni al municipiului Ungheni.

Reamintim că, pe 17 august, Marina Bulancea a decedat în urma unui accident rutier, care a avut loc la Strășeni. Tânăra aflată la volanul unei Toyota Auris a murit la spital, după ce a ar fi efectuat o întoarcere într-un loc interzis și a fost lovită lateral de un Mercedes Sprinter condus de un tânăr de 20 de ani. Un pasager de 18 ani din Mercedes a fost rănit și se află sub supraveghere medicală.

Tânăra era angajată la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). În ultimii ani, aceasta cânta la diverse evenimente, atât în Republica Moldova, cât și peste hotare, unde era invitată și în calitate de prezentatoare.


