Lipsa egalității de șanse la interviurile de angajare / VIDEO

Un nou material video realizat de o voluntară de la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei Dacia aduce în prim-plan o problemă actuală și sensibilă: lipsa egalității de șanse în cadrul interviurilor de angajare.

În material sunt prezentate exemple de întrebări nepotrivite, care vizează aspecte personale precum statutul familial, vârsta, genul sau planurile de viitor ale candidatului — elemente care nu au legătură directă cu competențele profesionale. Aceste practici pot crea dezechilibre și pot limita accesul egal la oportunități de muncă.

Activitatea se înscrie în cadrul proiectului „Împuternicirea femeilor din Moldova prin justiție, egalitate și oportunități”, desfășurat sub egida Programului de Vecinătate pentru Egalitate de Gen și Incluziune, coordonat de KVINFO și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei, fiind implementat de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA