AO „Eco–Sor” anunță licitație pentru achiziția a peste 300 de tomberoane pentru deșeuri

Asociația Obștească „Eco–Sor” din Soroca a lansat un anunț public privind achiziționarea de tomberoane destinate colectării deșeurilor menajere nepericuloase „umede” și a deșeurilor din plastic. Achiziția va fi realizată prin procedura de concurs de licitație deschisă – cererea ofertelor de preț (bunuri), iar operatorii economici interesați sunt invitați să depună oferte pentru furnizarea containerelor.

Potrivit anunțului public, autoritatea contractantă este Asociația Obștească „Eco–Sor”, cu sediul pe strada Independenței, 47 din municipiul Soroca. Organizația a lansat procedura de achiziție pentru containere cu roți destinate colectării deșeurilor, conform standardelor europene.

În cadrul procedurii vor fi achiziționate două tipuri de tomberoane:

29 de containere cu capacitatea de 240 litri

300 de containere cu capacitatea de 120 litri

Operatorii economici interesați pot solicita informații suplimentare la numărul de telefon 069774926 sau prin e-mail la adresa ecosor2019@gmail.com.

Conform documentației de achiziție, containerele trebuie să fie noi, cu roți, de tip EU, cu capacități de 120 și 240 litri, realizate din HDPE (polietilenă de înaltă densitate) modelată prin injecție.

Materialul trebuie să fie rezistent la:

îmbătrânire;

temperaturi extreme cuprinse între –40 și +40 grade Celsius ;

; produse chimice și radiații UV;

coroziune chimică și acțiunea agenților biologici.

Documentația mai prevede că producătorul trebuie să prezinte certificate care confirmă calitatea și conformitatea materialului utilizat.

În același timp, tomberoanele trebuie să fie concepute pentru o manevrare ușoară și eficientă. Acestea vor fi prevăzute cu:

mânere rezistente, fixate în două puncte pe corpul containerului;

bază consolidată prin ranforsări din turnare;

două roți din cauciuc dens cu diametrul minim de 200 mm , montate pe ax din oțel zincat;

, montate pe ax din oțel zincat; capac fixat de corp cu șuruburi din plastic și dotat cu mâner pentru manevrare.

Cerințe de certificare și garanție

Produsele furnizate trebuie să fie certificate conform standardelor ISO 9001 și ISO 14001, precum și DIN-EN 840-1-5-6.

Totodată, producătorul trebuie să ofere o garanție de minimum 24 de luni pentru containerele livrate. Tomberoanele trebuie să fie compatibile cu standardele de ridicare și golire mecanică, pentru a permite manipularea atât manuală, cât și mecanică, cu sisteme de ghidare pe furcă. Prin acest anunț, AO „Eco–Sor” invită operatorii economici interesați să participe la procedura de achiziție, dacă pot furniza produse care corespund cerințelor tehnice stabilite.