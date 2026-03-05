Capturi de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești

Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord,  anunță  depistarea unei capturi de 20.000 litri de alcool etilic de contrabandă într-un tir oprit pe șoseaua de centură a orașului Florești, precum și într-un depozit din Ialoveni. 

Inițial, la Florești a fost oprit pentru verificări tirul de model Volvo, cu sprijinul angajaților Serviciului patrulare Drochia, Florești și Soroca al DP Nord a INSP. În urma controlului, oamenii legii au descoperit în remorcă un ascunziș special amenajat (prin modificarea constructivă a caroseriei), care conținea 9500 litri de lichid cu miros specific asemănător alcoolului etilic, transportat fără documentele necesare, în scop de contrabandă. Prin urmare, șoferul tirului cu vârsta de 37 de ani, domiciliat în Chișinău, a fost reținut pentru continuarea investigațiilor.

Au urmat o serie de percheziții, inclusiv la Ialoveni, unde într-un depozit au fost depistați alți 10500 litri de un astfel de lichid. Potrivit informațiilor din dosarul penal, o parte din acesta ar fi urmat să fie vândut în Moldova, iar alta – scoasă ilegal din țară, pentru vânzare peste hotare. Acum, după  cercetarea probelor obținute, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să solicite în fața judecătorului de instrucție aplicarea arestului preventiv, în vederea desfășurării obiecte a investigațiilor, inclusiv pentru tragerea la răspundere a acestei scheme de contrabandă.

Investigațiile penale continuă, timp în care bănuitul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

 


