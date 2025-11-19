Lemnele de pe marginea drumului spre Vasilcău încărcate într-o mașină de serviciu a Consiliului Raional Soroca / VIDEO

Ieri, în timp ce echipa noastră realiza filmări pe drumul aflat în reparație dintre Volovița și Vasilcău, am surprins întâmplător o secvență în care muncitorii încărcau lemnele de la copacii tăiați de alături, într-o Dacia Duster. Ulterior am aflat că mașina cu numărul de înmatriculare IKK 739 este una de serviciu și aparține Consiliului Raional Soroca.

L-am contactat pe Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca pentru a afla ce ar trebuie de fapt să se întâmple cu lemnele copacilor defrișați pentru renovarea acestui drum raional și pentru a confirma dacă au un astfel de automobil în gestiune.

„Prin decizia Consiliului raional Soroca s-a luat decizia să permitem Primăriei Vasilcău să defrișeze copacii care încurcă la reparația drumului, mai departe urma să fie făcută o listă pentru a fi repartizate la familiile social-vulnerabile din localitate. Altfel ar fi o cheltuială în plus pentru noi, să le tăiem, unde să le depozităm, ce să facem cu ele. Dar primarul cunoaște mai bine cui să le dea, iar astfel noi facem în toate localitățile. Defrișarea s-a petrecut încă în primăvară-vară, acum nu se fac astfel de lucrări. Dacă este vorba de un Duster alb, el aparține Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri.”

Am contactat-o pe Elena Mîțu, șefa acestei secții, pentru a afla mai multe detalii despre acest caz. Aceasta ne-a confirmat situația. „Am efectuat o vizită pe șantierul unde se desfășoară lucrările de reparație a drumului Volovița–Vasilcău, având ca scop monitorizarea acestora. În timpul vizitei, șoferul care mă însoțea a luat câteva buturugi rămase în urma curățării vegetației, cu intenția de a le folosi pentru a sprijini un obiect la domiciliu. Gestul nu a avut nicio conotație nepotrivită, însă înțelegem că poate fi interpretat diferit, iar acest lucru este regretabil. Referitor la utilizarea mașinii de serviciu a Consiliului Raional, precizăm că deplasarea a avut ca unic scop monitorizarea lucrărilor, fără abateri sau interese personale. Pentru a evita speculațiile, menționăm că atât eu, cât și șoferul suntem conectați la rețeaua de gaze naturale, astfel încât nu există nicio intenție de a ne aproviziona cu lemne pentru sezonul rece. A fost o situație punctuală, fără relevanță materială și fără intenția de a afecta bunurile publice. Regretăm că un gest minor a generat discuții în spațiul public și rămânem deschiși pentru orice conlucrare” ne-a răspuns șefa Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri.

Îndemnăm cititorii care surprind demnitari locali sau de rang republican care folosesc mașina de serviciu în interes personal, să ne trimită imagini ca să monitorizăm împreună cum se utilizează resursele publice de cei aleși.