Doi candidați supleanți refuză fotoliul de deputat. CEC cere validarea a opt mandate

Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de demisia a 8 deputați: Acbaș Maria, Cheianu Constantin, Cojuhari Roman, Bostan Viorel și Draganel Nicolae aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cereteu Nina și Onuțu Stela aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Ceban Ion ales pe lista Blocului Electoral „ALTERNATIVA”.

Candidații supleanți Severin Alexandr și Țipovici Rodica de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” au informat Comisia despre refuzul mandatului de deputat. Astfel, CEC va propune Curții Constituționale validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova ale candidaților supleanți: Oglinda Ana, Rusu Vladimir, Porțevschi Vasile, Canațui Oleg și Bandalac Efimia de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Cuiumju Constantin și Margarint Nicolae de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” și Cutasevici Angela de pe lista Blocului Electoral „ALTERNATIVA”.

Portalul Anticoruptie.md a prezentat profilul primilor 6 supleanți din cadrul fracțiunii parlamentare majoritare PAS. Anterior, Curtea Constituțională a validat mandatele noilor/vechi deputați, după ce opt fotolii în fracțiunea majoritară au devenit vacante. Vladimir Bolea, Mihai Popșoi, Ludmila Catlabuga, Dan Perciun și Emil Ceban au devenit membri ai cabinetului de miniștri condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Dorin Recean, care avea poziția a doua în lista electorală, și Artur Mija au anunțat că se retrag din politică. Un alt deputat PAS, Nicu Popescu, a renunțat la mandat după ce a fost numit în funcția de emisar special al președintelui Republicii Moldova pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Portalul Anticoruptie.md a studiat biografiile, dar și declarațiile de avere și interese, ale noilor deputați PAS.

SURSA: anticoruptie.md