Lansarea Competiției Social Impact Award 2025

Am dat startul înscrierilor pentru tinerii antreprenori cu idei care pot schimba lumea. Social Impact Award (SIA), cel mai amplu program de educație antreprenorială socială dedicat tinerilor din Europa, și-a deschis oficial porțile în România și Republica Moldova pentru ediția 2025. Tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 30 de ani sunt invitați să se înscrie cu o idee de afacere care generează impact pozitiv în societate, până pe 8 iunie 2025, accesând apply.socialimpactaward.net/moldova .

Deschiderea oficială a programului a avut loc pe 16 aprilie, la Nod Makerspace, și a reunit voci importante din domeniul economiei sociale. Panelul de lansare a adus pe scenă trei lideri cu viziune: Ștefan Buciuc (CEO BCR Social Finance), Bogdan Merfea (Board member Patria Bank, fondator AFIN IFN SA) și Tudor Darie (Fondator Fagura), într-o conversație moderată de Felicia Macaleț (jurnalistă Euronews România), despre viitorul antreprenoriatului social în România și în Republica Moldova.

Participanții selectați în cadrul programului vor beneficia de un parcurs educațional complex, care include:

Sesiuni personalizate de mentorat 1-la-1 , susținute de lideri din business și sectorul social din România și Republica Moldova, menite să ofere ghidaj strategic și sprijin în clarificarea direcției de dezvoltare.

, susținute de lideri din business și sectorul social din România și Republica Moldova, menite să ofere ghidaj strategic și sprijin în clarificarea direcției de dezvoltare. Ateliere intensive de lucru , axate pe rafinarea ideii de afacere, elaborarea modelului de business și atragerea resurselor necesare lansării.

, axate pe rafinarea ideii de afacere, elaborarea modelului de business și atragerea resurselor necesare lansării. Un bootcamp organizat într-un cadru natural, care oferă contextul ideal pentru colaborare și inspirație

organizat într-un cadru natural, care oferă contextul ideal pentru colaborare și inspirație Sprijin financiar sub formă de micro-finanțare , pentru testarea practică a ideii și validarea acesteia pe piață.

, pentru testarea practică a ideii și validarea acesteia pe piață. Acces la o rețea de investitori și oportunități de finanțare, inclusiv premii în bani

Social Impact Award se desfășoară în prezent în 23 de țări, fiind un reper internațional în promovarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor. În România și Republica Moldova, programul contribuie anual la formarea unei noi generații de inovatori sociali, care îmbină viziunea antreprenorială cu dorința de a construi o societate mai echitabilă și sustenabilă. Programul este implementat cu sprijinul partenerilor noștri strategici: BCR Social Finance, Erste Stiftung și SAP – cărora le mulțumim pentru susținerea unei noi generații de antreprenori sociali.

Înscrierile sunt deschise până pe 8 iunie 2025. Cei interesați pot afla mai multe și aplica pe site-ul oficial al programului.

***

Despre Social Impact Award (SIA):

Social Impact Award (SIA) este o competiție internațională dedicată sprijinirii tinerilor antreprenori cu idei sociale. Înființată în 2009, SIA are loc în 28 de țări și oferă participanților oportunitatea de a-și dezvolta ideile de afaceri sociale și de a face o schimbare pozitivă în comunitățile lor. SIA promovează inovația socială, susținând antreprenorii sociali și ajutându-i să găsească soluții creative pentru problemele sociale și de mediu. Pentru mai multe informații, vizitați https://moldova.socialimpactaward.net/.

Despre Asociația The Social Incubator

Înființată în 2014, Asociația The Social Incubator este o organizație non-guvernamentală românească, cu un puternic caracter „grassroots”, dedicată sprijinirii tinerilor din medii vulnerabile, în special a celor orfani și abandonați. În cei peste 10 ani de activitate, am implementat mai mult de 50 de proiecte și am sprijinit direct peste 65.000 de tineri din toată România, extinzându-ne recent și în Republica Moldova și SUA.

Prin inițiative inovatoare, Asociația The Social Incubator generează schimbări sistemice în educație, integrare profesională și incluziune socială. Oferim tinerilor servicii esențiale, precum formare profesională, stagii de practică, sprijin în găsirea unui loc de muncă, dezvoltare personală și sprijin pentru sănătate.

Misiunea noastră este de a transforma vulnerabilitatea în oportunitate, prin parteneriate strategice de tip Creating Shared Value (CSV) cu mediul privat, instituții publice și comunități locale. Investim în soluții sustenabile, contribuind la un viitor mai echitabil, în care fiecare tânăr să aibă șansa unui trai independent și demn.