La Soroca, victimele violenței pot găsi sprijin la Centrul „Dacia” / VIDEO

Violența înseamnă folosirea intenționată a forței sau a puterii pentru a provoca suferință, frică sau control asupra unei persoane. Aceasta poate avea mai multe forme și afectează grav siguranța și drepturile oamenilor, inclusiv ale copiilor.

Specialiștii spun că violența nu înseamnă doar lovire. Ea poate fi fizică, atunci când o persoană este agresată. Poate fi psihologică sau emoțională, prin umilire, amenințări sau control. Există și violență verbală, sexuală, economică, atunci când cineva este ținut în dependență financiară, dar și violență instituțională.

Indiferent de formă, persoanele care trec prin astfel de situații sunt încurajate să ceară ajutor. În municipiul Soroca, sprijin poate fi oferit de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia”.

La acest centru, femeile pot primi gratuit consiliere psihologică și juridică. Discuțiile sunt confidențiale, iar specialiștii oferă sprijin pentru găsirea unor soluții sigure.

Stela Babici, directoarea Centrului de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia” din Soroca, spune că multe forme de violență nu sunt întotdeauna vizibile.

„Uneori violența nu se vede. Poate fi ascunsă în cuvinte care dor, în frică, în control sau în umilințe repetate. Alteori este fizică, economică sau chiar digitală. Indiferent de formă, violența nu este normală și nu trebuie tolerată”, spune Stela Babici.

Potrivit acesteia, femeile care se confruntă cu astfel de probleme trebuie să știe că nu sunt singure și că există oameni pregătiți să le ajute.

„La Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei Dacia din Soroca, specialiștii noștri oferă sprijin femeilor care se confruntă cu diferite forme de violență. Aici poți primi consiliere psihologică, informație juridică și sprijin pentru a găsi soluții sigure pentru tine și pentru copiii tăi”, a adăugat directoarea centrului.

Femeile care au nevoie de sprijin se pot adresa direct la Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei „Dacia”, situat pe strada Mihai Sadoveanu 21 din municipiul Soroca. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, ci un pas important spre o viață mai sigură.