La Soroca a demarat proiectul internațional „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese” / GALERIE FOTO

Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a devenit astăzi locul unde vocea tinerilor a fost ascultată cu atenție, iar emoțiile și gândurile lor au fost primite fără judecăți. Este vorba despre o activitate din cadrul proiectului internațional „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese”, inițiat de EduCab România în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM).

Proiectul își propune să ofere adolescenților și copiilor contexte sigure în care să își exprime liber ideile, să își descopere identitatea și să dezvolte empatia față de sine și față de cei din jur.

Sub genericul „Cine și cum suntem noi?”, atelierul desfășurat la Soroca a adunat în jur de 10 participanți – beneficiari ai Centrului de plasament temporar pentru copiii separați de părinți Soroca. Întâlnirea a fost gândită ca un exercițiu de descoperire personală, în care întrebările, poveștile și reflecțiile au fost împărtășite într-o atmosferă caldă și prietenoasă.

Un element important al activității a fost interacțiunea directă dintre copii și bibliotecari. Discuțiile au fost libere, iar răspunsurile – sincere, cu deschidere din ambele părți. Această comunicare a creat o punte între generații și a oferit tinerilor ocazia să înțeleagă că biblioteca nu este doar un loc al cărților, ci și un spațiu unde oamenii se întâlnesc, se ascultă și învață unii de la alții.

Cel mai tânăr participant, plin de energie și curiozitate, a mărturisit că a fost o experiență nouă și plăcută: „A fost interesant, m-am simțit bine. Mi-a plăcut pentru că am aflat lucruri despre mine și am putut răspunde la întrebări fără frică.” Entuziasmul său a fost molipsitor, motivându-i și pe ceilalți să se implice mai activ.

Bibliotecarii consideră că astfel de activități pot contribui semnificativ la dezvoltarea emoțională a copiilor și adolescenților, mai ales pentru cei care provin din medii vulnerabile. „Când un tânăr își dă seama că vocea lui contează, începe să aibă încredere în sine. Acesta este primul pas spre o implicare mai activă în comunitate”, au subliniat organizatorii.

Proiectul „Dare to Care / Îndrăznește să-ți pese” va continua cu o serie de ateliere și întâlniri menite să creeze conexiuni reale între tineri și să încurajeze dialogul deschis despre emoții, valori și responsabilitate. Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” își propune să devină un punct de reper nu doar pentru lectură, ci și pentru formarea unei generații conștiente, empatice și curajoase.