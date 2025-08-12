Caravana „EU și tu” ajunge în nordul Republicii Moldova– află totul despre oportunitățile europene pentru tineri

Tinerii din nordul Republicii Moldova au oportunitatea de a descoperi cum pot călători gratuit în străinătate și cum pot participa la proiecte internaționale. Norda lansează Caravana „EU și tu”, o serie de ateliere dedicate programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate – inițiative europene care oferă experiențe unice de mobilitate, voluntariat și învățare interculturală absolut gratuit.

Unde și când are loc Caravana

 Drochia – Biblioteca Raională „Iulian Filip”
 18 august, ora 16:00

 Edineț – AO „Aripi de Viață”
 19 august, ora 10:00 și ora 13:00

 Dondușeni – Centru Comunitar
 20 august, ora 12:00 și ora 15:00

 Soroca – Centrul „Dacia”
 21 august, ora 14:00 și ora 16:00

 Rîșcani – Centru Raional de Tineret
 22 august, ora 12:00 și ora 15:00

Ce poți câștiga participând

La aceste ateliere, participanții vor afla cum pot deveni parte din proiecte europene care acoperă integral cheltuielile de transport, cazare și masă. De asemenea, vor avea șansa de a fi selectați pentru schimbul internațional de tineri, ce va avea loc în luna septembrie, la Bahmut Club, și va aduna tineri din șase țări europene. Timp de șase zile, aceștia vor lua parte la activități practice, simulări, team building și experiențe interculturale menite să dezvolte abilități de comunicare, lucru în echipă și implicare civică.

Cum te înscrii

Participarea la ateliere este gratuită, însă este necesară confirmarea prezenței. Completează formularul de înscriere aici: https://forms.gle/f3n3EmHaJsCQyqDb6. Iar pentru mai multe detalii accesează evenimentul de Facebook https://fb.me/e/4WWeE1eUF 

