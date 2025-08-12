Lansare cu zâmbete și speranță: Proiectul educativ transfrontalier „Poduri de lumină” a debutat la Biblioteca pentru Copii

Pe data de 11 august 2025, Biblioteca – Filială pentru Copii a găzduit lansarea Proiectului Educativ Transfrontalier „Poduri de lumină – Împreună pentru învățare și speranță”, un parteneriat între Republica Moldova și România, menit să unească prin educație și colaborare comunități de pe ambele maluri ale Prutului.

Prima activitate din cadrul proiectului, intitulată „Cuvinte care unesc”, a adus împreună elevii clasei a III-a „A” de la Școala Primară, coordonați de învățătoarea Andriana Gorceag, și alți beneficiari ai bibliotecii. Evenimentul s-a desfășurat într-o atmosferă veselă și prietenoasă, în care copiii au dat dovadă de curiozitate și ingeniozitate.
Activitatea a fost concepută pentru a stimula comunicarea, schimbul de idei și apropierea între participanți, folosind jocuri de cuvinte și exerciții creative. Momentul culminant al zilei l-a constituit decernarea diplomelor de participare și oferirea de dulciuri, gesturi care au adus un plus de entuziasm și satisfacție celor mici.
„Am avut parte cu toții de o activitate interactivă, deosebită, de succes. Mulțumim mult pentru parteneriat”, au transmis organizatorii, subliniind importanța colaborării pentru reușita proiectului.

Proiectul „Poduri de lumină – Împreună pentru învățare și speranță” promite să devină o punte durabilă între comunitățile educaționale din Republica Moldova și România, oferind copiilor oportunități de învățare, creativitate și prietenie. Următoarele activități din cadrul inițiativei vor continua să încurajeze schimbul cultural și solidaritatea între tineri.

Ina RÎBALCHIN


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

