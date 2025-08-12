Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr trimis pe banca acuzaților

Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie.

Potrivit probatoriului administrat, la 22 iunie 2025, aproximativ la ora 19:00, în apartamentul comun din orașul Fălești, între învinuit și bunica sa ar fi izbucnit un conflict spontan. Astfel, tânărul, care era în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat multiple lovituri cu un ciocan în zona capului și a corpului. În urma traumelor suferite, victima a decedat.

În cadrul audierilor, inculpatul și-a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii, informează procuratura.md.

Cauza penală a fost remisă către Judecătoria Bălți (sediul Fălești) pentru examinare în fond.

Dacă va fi găsit vinovat, făptuitorul riscă pedeapsă cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.

Notă: Persoana învinuită beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de condamnare definitive.