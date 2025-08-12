Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr trimis pe banca acuzaților

De către
OdN
-
0
0

  Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie.

Potrivit probatoriului administrat, la 22 iunie 2025, aproximativ la ora 19:00, în apartamentul comun din orașul Fălești, între învinuit și bunica sa ar fi izbucnit un conflict spontan. Astfel, tânărul, care era în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat multiple lovituri cu un ciocan în zona capului și a corpului. În urma traumelor suferite, victima a decedat.

      În cadrul audierilor, inculpatul și-a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii, informează procuratura.md.

      Cauza penală a fost remisă către Judecătoria Bălți (sediul Fălești) pentru examinare în fond.

      Dacă va fi găsit vinovat, făptuitorul riscă pedeapsă cu  închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.

   Notă:  Persoana învinuită beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești de condamnare definitive.


Articolul precedentProgramul „Satul European” – 700.000 de lei pentru modernizarea sălii de sport a Gimnaziului din Vărvăreuca
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.