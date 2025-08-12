Programul „Satul European” – 700.000 de lei pentru modernizarea sălii de sport a Gimnaziului din Vărvăreuca

Guvernul Republicii Moldova a alocat, prin intermediul Programului „Satul European”, 700.000 de lei pentru renovarea și modernizarea sălii de sport a gimnaziului din satul Varvareuca, instituție în care învață 194 de elevi.

Directoarea gimnaziului, Liliana Leontiev, a declarat că în afară de renovare și modernizare a sălii instituția a primit și echipament sportiv necesar pentru un mod sănătos de viață. Astfel, sala de sport a Gimnaziului Vărvăreuca a devenit un punct de atracție pentru tot tinertul din localitate. (Foto: știri.md)