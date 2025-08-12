Programul „Satul European” – 700.000 de lei pentru modernizarea sălii de sport a Gimnaziului din Vărvăreuca

De către
OdN
-
0
0

Guvernul Republicii Moldova a alocat, prin intermediul Programului „Satul European”, 700.000 de lei pentru renovarea și modernizarea sălii de sport a gimnaziului din satul Varvareuca, instituție în care învață 194 de elevi.

Directoarea gimnaziului, Liliana Leontiev, a declarat că în afară de renovare și modernizare a sălii instituția a primit și echipament sportiv necesar pentru un mod sănătos de viață. Astfel, sala de sport a Gimnaziului Vărvăreuca a devenit un punct de atracție pentru tot tinertul din localitate. (Foto: știri.md)


Articolul precedentUn judecător, găsit împușcat în cap sub un pod din Chișinău
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.