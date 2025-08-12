Un judecător, găsit împușcat în cap sub un pod din Chișinău

Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului, scrie stiri.md cu trimitere la pulsmedia.md

Victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat anterior la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, precum și la Curtea de Apel Chișinău. În apropierea corpului neînsuflețit a fost găsită o armă de foc, deocamdată de model necunoscut.

Circumstanțele exacte urmează să fie stabilite în cadrul investigațiilor.