Pregătiri intense la Soroca pentru un nou an școlar: Elena Prodan: „Un stup care zumzăie încontinuu”

Vacanța de vară se apropie de final, iar clopoțelul va răsuna din nou în curând. În spatele liniștii din școli, Direcția de Învățământ Soroca lucrează intens pentru ca totul să fie pregătit în ziua de 1 septembrie. Elena Prodan, șef interimar al instituției, ne-a povestit cum arată această perioadă pentru echipa sa.

Programul zilnic înseamnă planificarea vizitelor în instituții, pregătirea întrunirilor metodice și a conferinței pedagogice, completarea datelor solicitate de Ministerul Educației și Cercetării — de la liste de elevi și cadre didactice până la situația alimentației în școli. La toate acestea se adaugă sesiunea suplimentară a examenelor de gimnaziu din august, ședințe interne și întâlniri cu directorii și reprezentanții altor instituții.

„Este un haos organizat aș zice, un „stup” care zumzăie încontinuu” – spune ea.

Provocările nu lipsesc. În plus, mulți dintre specialiștii direcției au fost implicați în examene pe tot parcursul verii, așa că nu au reușit să își ia concediile binemeritate.

„Timpul restrâns pentru solicitări urgente este cea mai mare provocare. Suprapunerea activităților este o altă provocare, neținând cont că specialiștii direcției, care în această vară au fost implicații în examene, așa și nu au reușit să profite de concediile meritate.” – spune dumneaei.

Chiar și așa, noul an școlar vine cu vești bune. Ministerul Educației și Cercetării va oferi câte 1000 de lei pentru fiecare copil, bani destinați pregătirii pentru școală. De asemenea, elevii din clasele I-IX vor beneficia de alimentație gratuită la cantinele instituțiilor de învățământ.