Joc, învățare și voie bună de Ziua Copilului la Babilonian School of Foreign Languages din Soroca / GALERIE FOTO

Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită într-un mod inedit la Babilonian School of Foreign Languages din Soroca, unde cei mici, alături de părinți, au participat la evenimentul interactiv “ENGLISH FUN HOUR – Ziua Copilului 2025”. Activitățile au îmbinat distracția cu învățarea limbii engleze, punând accent pe pronunție, vocabular și exprimarea liberă.

Evenimentul a început cu muzică și energie, iar copiii și părinții s-au prezentat în limba engleză, într-un mod prietenos și amuzant, folosind expresii simple: „Hi, I’m [nume], I’m [vârstă] years old”.

A urmat o serie de activități interactive, structurate astfel încât să încurajeze comunicarea:

Pronunciation Challenge – „Tongue Twister Relay” – Provocare de pronunție – „Ștafeta cu frământări de limbă”

Copiii și părinții au fost împărțiți în echipe mixte și au încercat să rostească rapid și corect expresii amuzante în limba engleză, precum „Red lorry, yellow lorry” sau „How much wood would a woodchuck chuck”. Emoțiile și râsetele nu au lipsit.

Emotion Charades – Joc de mimă și comunicare

Cei mici au mimat emoții precum fericire, tristețe sau surpriză și au exprimat în cuvinte ceea ce simt: „I am very happy because…”(Sunt foarte fericit(ă) pentru că…). Părinții au încercat să ghicească emoția, folosind și ei propoziții în engleză.

English Karaoke Battle – Concurs de karaoke în engleză

Evenimentul s-a încheiat cu muzică și bună dispoziție. Familiile au cântat împreună melodii cunoscute în engleză, precum “If You’re Happy and You Know It” sau “The Wheels on the Bus”, accentul fiind pus pe pronunția corectă și participarea activă.

Toți participanții au fost premiați cu certificate de participare – “English Star Certificate” – și au primit o reducere de 10% la tabăra de vară organizată de școală.

Copiii au plecat acasă cu zâmbetul pe buze, plini de energie și amintiri frumoase.