De la Soroca pornește „Jazz și Poezie” în cadrul Festivalului Jazz’n Chișinău

Municipiul Soroca devine punct de întâlnire pentru muzică și literatură. Pe 2 octombrie, Palatul de Cultură (sala mică) va găzdui concertul „Jazz și Poezie”, parte a Festivalului Internațional Jazz’n Chișinău, un eveniment ce îmbină armonios arta sonoră și cuvântul scris.

Festivalul Jazz’n Chișinău aduce în Republica Moldova a doua ediție a proiectului „Jazz și Poezie”, desfășurat în perioada 2–8 octombrie. Programul include mai multe orașe, dar debutul va avea loc chiar la Soroca, pe 2 octombrie, ora 15:30, la Palatul Culturii.

Spectacolul îi are în prim-plan pe artiștii reuniți în jurul platformei Jazz’n Chișinău și pe poeta Radmila Popovici, cunoscută pentru modul în care îmbină muzica jazzului cu profunzimea versurilor.

Pe lângă Soroca, proiectul va continua la Ungheni (3 octombrie), Chișinău – la Biblioteca Națională a Republicii Moldova (7 octombrie) și la Muzeul de Istorie al Orașului Chișinău (8 octombrie).

Evenimentul este realizat cu sprijinul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, subliniind caracterul cultural transfrontalier și puntea de legătură dintre comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului.

Pentru soroceni, spectacolul de la Palatul Culturii este o oportunitate de a descoperi cum jazzul modern și poezia contemporană pot crea un dialog artistic unic, menit să inspire publicul și să deschidă noi orizonturi culturale. Intrarea la eveniment este liberă, iar organizatorii așteaptă o participare numeroasă din partea iubitorilor de cultură.