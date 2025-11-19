Investiţie strategică făcută de România: A cumpărat Portul Giurgiuleşti din Republica Moldova

România a achiziţionat Portul Giurgiuleşti din Republica Moldova (Foto: Agrobiznes.md) în urma unei tranzacţii care s-ar fi încheiat recent. Anunţul a fost făcut de europarlamentarul Nicu Ştefănuţă într-o postare pe Facebook.

„Cum aducem investiţii serioase în Republica Moldova? Cum creştem nivelul de trai al oamenilor? Şi România este parte din soluţie. Recent a cumpărat portul Giurgiuleşti. Nu mulţi ştiu că aceasta este o investiţie strategică şi deşteaptă, pentru că un port este infrastructură critică”, a scris Nicu Ştefănuţă.

Europarlamentarul a prezentat această informaţie în contextul unei întâlniri cu premierul moldovean Alexandru Munteanu la Bruxelles, unde şeful guvernului de la Chişinău se află în vizită oficială.

„Sunt încrezător în noul guvern de la Chişinău. Una din problemele pe care le văd pentru aderare este starea economiei, care este net inferioară celor europene. Nominalizarea lui Alexandru Munteanu, un manager internaţional cu multă experienţă, cam la această întrebare oferă răspuns”, a declarat Nicu Ştefănuţă… CITIȚI materialul integral pe epochtimes-romania.com